Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Winnaressen Elfstedentocht na een kwart eeuw gehuldigd

De drie winnaressen van de Elfstedentocht zijn in het tv-programma M gehuldigd voor hun triomf in de Friese schaatsklassieker.

Het gaat om Lenie van der Hoorn (1985), Tineke Dijkshoorn (1986) en Klasina Seinstra (1997). De drie vrouwen kregen maandagavond een eigen oorkonde en de Elfstedenvaas. Deze officiële prijzen werden uitgereikt door Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden.

In 1985 konden vrouwen voor het eerst deelnemen aan de Elfstedentocht. Voor de schaatssters werd echter geen eigen klassement opgesteld. Ook in 1986 en 1997 gebeurde dat niet. Pas vanaf de eerstvolgende 'Tocht der Tochten' zal er een aparte wedstrijd voor vrouwen worden gehouden. Er zal dan ook voor het eerst een officiële winnares zijn.

In totaal deden 2.800 vrouwen mee aan de tocht, die tot nu toe vijftien keer werd gereden.

Omzet lokale boekhandels door campagne verdubbeld

Lokale boekwinkels zagen hun omzet in de afgelopen dagen bijna verdubbelen ten opzichte van eerdere lockdownweken. Deze stijging in de online verkoop van boeken via fysieke winkels lijkt het effect te zijn van een campagne die de boekenbranche vorige week begon om kleine boekwinkels te redden.

Meer dan tweehonderd schrijvers riepen in de afgelopen dagen hun volgers op sociale media op boeken te kopen via de websites van noodlijdende lokale boekhandels in plaats van via grote websites.

De CPNB zegt heel erg blij te zijn met het succes van de campagne, maar hoopt vooral dat het effect blijvend is. "We hopen dat de lezers de weg naar de lokale boekhandels blijven vinden, ook als de lockdown nog weken langer gaat duren dan nu het geval is", meldt een woordvoerder.

Gedupeerden toeslagenaffaire hoeven schulden niet af te lossen

Alle schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire bij overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en de dienst Toeslagen, worden kwijtgescholden. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) maandag bekendgemaakt.

Ook schulden bij instanties als het UWV, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden geschrapt.

De staatssecretaris roept private schuldeisers, zoals energiebedrijven, banken en woningcorporaties, op hetzelfde te doen. "Zodat ouders echt weer opnieuw kunnen beginnen en dat compensatiebedrag kunnen houden."

Vraag naar chocolade neemt weer toe

De Zwitserse chocolademaker Lindt & Sprüngli zegt dat de vraag naar zijn chocolade weer aantrekt na de forse afname eerder in 2020 door de coronacrisis en de lockdowns. Vooral in Europa wordt weer meer chocolade van het merk gekocht door mensen die graag wat lekkers eten, terwijl ze aan huis zijn gekluisterd door de corona-uitbraak.

Over heel 2020 zakte de omzet wel met meer dan 6 procent tot 4 miljard Zwitserse frank (3,7 miljard euro). Vooral in de eerste helft van het jaar gingen de zaken moeizaam, maar in de tweede helft was volgens Lindt alweer sprake van herstel. Dat gold met name voor belangrijke Europese markten als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en ook Nederland.

Huisartsen worden toch eerder gevaccineerd

Huisartsen worden toch in januari gevaccineerd tegen COVID-19, meldde de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maandagavond. Het plan van het kabinet om pas in februari met de vaccinatie van huisartsen te beginnen, leidde tot boosheid. De huisartsen komen vaak in aanraking met coronapatiënten en lopen daardoor een verhoogd risico.

Vanwege de opkomst van de Britse coronavirusvariant in ons land is de verwachting dat het aantal COVID-19-patiënten toeneemt. Daarom hebben de LHV, het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid (VWS) besloten toch eerder te beginnen met het vaccineren van huisartsen.

BN'ers springen in de bres voor noodlijdend homocafé

bekende Nederlanders als Herman den Blijker, Karin Bloemen en Edsilia Rombley springen in de bres voor laatste gaybar in Tilburg. De horeca verkeert in zwaar weer en door de tweede lockdown dreigen veel horecazaken om te vallen. Café De Lollipop, de laatste gaybar in Tilburg, is één van die noodlijdende zaken.

Om te voorkomen dat het bekende lhbti-café verloren gaat, heeft topkok Den Blijker een veiling georganiseerd. Daar worden parafernalia geveild van BN'ers die de homogemeenschap een warm hart toedragen. Cabaretière Bloemen veilt een privézangles, zangeres Willeke Alberti stelt een van haar dierbaarste jurken ter beschikking en zangeres Rombley geeft een paar roze glitterschoenen weg. Den Blijker biedt een diner aan huis aan.

Liefhebbers kunnen tot 23 januari bieden via de website VakantieVeilingen.nl. Op dinsdag 2 februari komt de veiling aan bod in het SBS-programma Crisis in de tent van Den Blijker.