Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Rode Kruis krijgt tweeduizend aanmeldingen voor GGD Haaglanden

Het Rode Kruis heeft zeker tweeduizend aanmeldingen ontvangen van mensen die de GGD Haaglanden willen helpen bij het vaccinatieprogramma. Het gaat om mensen die de GGD kunnen ondersteunen bij het testen op het coronavirus en het vaccineren.

"Er zijn verschillende ondersteunende functies waarbij mensen kunnen helpen", zegt het Rode Kruis. Bij het vaccineren gaat het om mensen met een medische achtergrond of die een medische opleiding volgen. "Ook zijn er EHBO'ers die de mensen na de vaccinatie een kwartier observeren en zo nodig EHBO verlenen."

Pfizer levert volgende maand 'fors meer' vaccins

Nederland krijgt alleen deze week minder coronavaccins van Pfizer/BioNTech aangeleverd vanwege aanpassingen aan de Belgische fabriek van Pfizer.

Vanaf 15 februari verwacht Pfizer juist "beduidend meer" vaccindoses te leveren aan Nederland en andere EU-landen dan het bedrijf eerder voorzag, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Aantallen kan de fabrikant nog niet noemen. Vorige week werd al bekend dat Pfizer en BioNTech hun productie in Europa opschroeven.

Dieren in Safaripark Beekse Bergen genieten van laatste sneeuw

De dieren in Safaripark Beekse Bergen werden zondagochtend wakker in een wit landschap. Voordat de dooi inzette, kon een aantal dieren nog even van de sneeuw genieten. Onder andere de tijgers, rode panda's, wallaby's, kamelen en kangoeroes waren in het witte landschap te vinden.

Bijzondere zwarte zeehond gevonden

Een geheel zwarte zeehondenpup is zondag aangespoeld op het strand bij Noordwijk. De zwarte pup is eigenlijk een grijze zeehond, maar het dier lijdt aan melanisme, een teveel aan pigment in de vacht.

Voor zover bekend zijn er in Nederland sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw ongeveer tien zeehonden met melanisme opgevangen. Het Zeehondencentrum in Pieterburen ziet de laatste jaren wel een lichte toename en onderzoekt daarom of er mogelijk een familierelatie tussen de dieren is.

Het verzwakte zeehondje is ondergebracht bij zeehondenopvang A Seal in het Zuid-Hollandse Stellendam. Naar verwachting zal hij over een paar weken voldoende aangesterkt zijn om weer vrijgelaten te kunnen worden.

Eeuwenoude dodentempel ontdekt in Egyptische necropolis Sakkara

Archeologen hebben in de Egyptische necropolis Sakkara opnieuw een grote ontdekking gedaan. Zo is onder meer een eeuwenoude dodentempel met meer dan vijftig doodskisten ontdekt.

De houten sarcofagen dateren uit het Nieuwe Rijk, de periode in de Egyptische oudheid tussen omstreeks 1.500 en 1.000 voor Christus. De kisten werden in 52 grafschachten op een diepte van 10 tot 12 meter gevonden, aldus het ministerie.

Tot nu toe 75.000 zorgmedewerkers in Nederland ingeënt tegen COVID-19

De GGD heeft tot en met afgelopen weekend ruim 35.000 zorgmedewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking gevaccineerd tegen COVID-19. Het totale aantal gevaccineerde zorgmedewerkers in Nederland komt daarmee uit op circa 75.000.

De andere 40.000 Nederlanders die hun eerste beschermende prik hebben gekregen, werken in de acute zorg. Zij zijn gevaccineerd in de ziekenhuizen waar ze werken.