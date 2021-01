Een man woonde onopgemerkt drie maanden op de internationale luchthaven van de Amerikaanse stad Chicago, omdat hij naar eigen zeggen niet naar huis durfde te gaan vanwege de coronapandemie. Hij is aangehouden door de politie.

De arrestatie van de man vond zaterdagmiddag plaats, maar is pas zondag (lokale tijd) door lokale media gemeld. Hij verbleef van 19 oktober tot en met 16 januari op het vliegveld.

The Chicago Tribune schrijft dat de 36-jarige man werd ontdekt nadat hij door twee medewerkers van een luchtvaartmaatschappij werd gevraagd zich te legitimeren. Daarop toonde de man een personeelsbadge die hij om zijn nek had hangen. De badge was in oktober als vermist opgegeven.

De man zou zich in een beveiligd gebied hebben verstopt, waardoor hij lange tijd onopgemerkt kon blijven. Hij wordt verdacht van het ongeoorloofd betreden van verboden gebied van een luchthaven en diefstal. De man zegt zelf de badge niet te hebben gestolen, maar te hebben gevonden.

Volgens de openbaar aanklager kon de man op het vliegveld overleven doordat reizigers hem eten gaven. Uit onderzoek blijkt dat hij in een buitenwijk van Los Angeles woont en geen strafblad heeft. Vanuit die stad reisde hij naar Chicago.