Een team van Nepalese bergbeklimmers is er zaterdag in geslaagd om het hoogste punt van de K2, de op één na hoogste berg ter wereld, te bereiken tijdens de winter. Het was de laatste achtduizender die nog nooit in de winter succesvol was beklommen.

De tien Nepalese klimmers bereikten het hoogste punt rond 17.00 uur (lokale tijd). Ze waren bijna een maand bezig met de beklimming.

De K2 ligt op de grens van Pakistan met China in het Karakoram-gebergte. De berg is 8.611 meter hoog en staat bekend als een van de zwaarste beklimmingen ter wereld. Het is na de Mount Everest in Nepal de hoogste berg ter wereld.

Vanwege de steile hellingen in combinatie met lawines en andere extreme weercondities is de K2 voor zelfs de meest ervaren bergbeklimmers een grote uitdaging. Er kunnen windstoten voorkomen van meer dan 200 kilometer per uur en de temperatuur kan zakken tot -60 graden Celsius.

Jaarlijks overlijden tientallen bergbeklimmers op de K2. Volgens NASA overleeft 29 procent van de klimmers een expeditie niet (bij de Mount Everest is dat ongeveer 4 procent).

Dood Spaanse klimmer overschaduwt Nepalees succes

Het succes van het Nepalese team werd zaterdag overschaduwd door de ongelukkige dood van de Spaanse topklimmer Sergi Mingote. Hij viel 's middags in een gletsjerspleet en overleed ter plekke. Eerder op de dag plaatste hij nog een bericht op Instagram dat hij op de 27ste dag van zijn expeditie de grens van 7.000 meter had bereikt.

De Spaanse premier Pedro Sánchez noemde Mingote op Twitter een geweldige sportman en betreurde diens overlijden.