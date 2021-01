Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Eerste lading Moderna-vaccins is in Nederland

Het Amerikaanse bedrijf Moderna heeft de eerste partij coronavaccins aan Nederland geleverd. De lading werd maandag met een vrachtwagen bezorgd bij het bedrijf Movianto in Oss. Vanuit het gespecialiseerde bedrijf in Noord-Brabant worden de vaccins verder over het land verspreid. Het is nog onduidelijk hoe dat precies zal gebeuren.

Drie nieuwe GGD-priklocaties geopend

De priklocaties van de GGD's Haaglanden, Amsterdam en Drenthe zijn maandag gestart met het inenten van zorgmedewerkers tegen COVID-19. De eerste priklocaties gingen vorige week open in Veghel, Rotterdam en Houten. Uiteindelijk krijgt Nederland 25 priklocaties voor personeel van onder meer verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Pfizer en BioNTech verhogen productie coronavaccin

Pfizer en BioNTech willen dit jaar twee miljard doses van hun coronavaccin gaan maken. Oorspronkelijk werd voor dit jaar gemikt op een productie van 1,3 miljard doses. BioNTech meldt maandag dat er een nieuwe productiefaciliteit komt in de Duitse stad Marburg. Deze moet eind februari in gebruik worden genomen en in staat zijn om jaarlijks 750 miljoen doses te produceren.

Vrienden van Amstel LIVE gaat toch door en krijgt gratis digitale editie

Het muziekevenement De Vrienden van Amstel LIVE gaat dit jaar toch door. De 23e editie van het evenement vindt zaterdag 16 januari digitaal plaats vanuit een leeg Rotterdam Ahoy, hebben bierbrouwer Amstel en producent Tribe Company maandag bekendgemaakt. Kaartjes zijn gratis te bestellen via de website van het evenement.

Sex and the City krijgt vervolg

Sex and the City krijgt een vervolg bij HBO Max. De zender bevestigt aan onder meer Variety dat de populaire serie terugkeert met de oude hoofdrolspelers. Kim Cattrall, die Samantha Jones speelde, is de grote afwezige. De nieuwe reeks heeft de naam And Just Like That... gekregen.