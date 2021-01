De Vlaamse psycholoog en seksuoloog Kaat Bollen heeft haar titel ingeleverd, nadat ze in beroep bij de tuchtrechtbank van de Psychologencommissie opnieuw te horen had gekregen dat haar gedrag haar beroepsgroep schaadt. De kwestie draaide om onder meer sexy foto's op haar Instagram-pagina en haar presentatie bij een burleskshow.

De kwestie kwam aan het rollen nadat een collega-psycholoog van Bollen een klacht had ingediend bij de tuchtcommissie.

Bollen, die aan meerdere Belgische media heeft verteld dat zij nooit persoonlijk door deze persoon is aangesproken, kreeg een waarschuwing van de tuchtcommissie en ging hierop in beroep. De waarschuwing is blijven staan, omdat de tuchtrechtbank van de Psychologencommissie vindt dat ze met haar gedrag de waardigheid van de beroepsgroep schaadt.

De psycholoog en seksuoloog staat erom bekend dat ze openlijk praat over seksualiteit. In een verklaring zegt Bollen dat ze "er niet bij kan". "Waarom is sexy en/of vrouwelijk niet waardig? En sinds wanneer oordelen wij psychologen over de waardigheid van anderen? Moeten wij niet juist een open vizier hebben én authenticiteit aanmoedigen?"

Verder laat Bollen weten dat ze liever geen psycholoog is als ze in die rol niet zichzelf mag zijn. "Ik heb dus besloten om mijn lidmaatschap van de Psychologencommissie op te zeggen en dus ook mijn titel van psycholoog in te leveren. Dat doet pijn en dat is moeilijk." Wel schrijft Bollen dat ze als therapeut en seksuoloog mensen kan blijven bijstaan.

Niet alleen krijgt Bollen online veel bijval, ook de Vlaamse minister van Gelijke Kansen Bart Somers heeft lucht gekregen van de kwestie. Hij laat weten het ongehoord te vinden dat "men vrouwen in Vlaanderen anno 2021 nog zegt hoe ze zich moeten of mogen kleden". Hij zegt een gesprek met de Psychologencommissie te willen.