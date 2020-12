Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Argentinië legaliseert abortus

De Argentijnse senaat heeft ingestemd met de legalisatie van abortussen. Argentinië is hiermee het eerste grote land in Latijns-Amerika waar vrouwen hun zwangerschap kunnen laten beëindigen, zonder dat er sprake moet zijn van gezondheidsrisico's of een verkrachting.

Het besluit wordt door sommigen gezien als een voorbeeld voor de rest van Latijns-Amerika, waar steeds meer aandacht is voor abortusrechten. Voorstanders van de wetswijziging stellen dat kwetsbare vrouwen soms voor illegale en levensgevaarlijke abortussen kiezen.

Minder inbraken dankzij kerstdagen in lockdown

Het aantal inbraken is afgelopen Kerst flink afgenomen ten opzichte van die van 2019. Meer mensen vierden Eerste en Tweede Kerstdag thuis in kleine kring, wat zorgde voor een totaal van 248 inbraken. Vorig jaar ging het nog om vierhonderd inbraken, zo meldt Interpolis aan NU.nl.

Het gaat dus om een daling van 38 procent, aldus de verzekeringsmaatschappij. "In vrijwel alle provincies werd minder ingebroken. Alleen in Drenthe en Gelderland waren er met Kerst meer inbraken dan vorig jaar", aldus Interpolis.

Leeuwenwelpjes zetten eerste stapjes buiten

Twee pasgeboren leeuwenwelpjes in DierenPark Amersfoort hebben deze week hun eerste stapjes buiten gezet. Daar hebben ze ook voor het eerst echt kennisgemaakt met hun vader.

53 Leeuwenwelpjes zetten eerste stapjes buiten in DierenPark Amersfoort

Europese Commissie wil vaart achter treinvervoer zetten

De Europese Commissie heeft 2021 als Europees jaar van het spoor aangemerkt. Volgend jaar moet werk gemaakt worden van Europese spoorverbindingen, zodat het eenvoudiger wordt om per trein de grens over te steken.

Ondanks dat vervoer per trein volgens de Europese Commissie schoon en veilig is, neemt het spoor slechts 7 procent van het passagiersvervoer voor zijn rekening en 11 procent van het vrachtvervoer. Daar moet verandering in komen, zo oordeelt de commissie.

Oxford-vaccin goedgekeurd voor gebruik in Verenigd Koninkrijk

De Britse geneesmiddelenautoriteit heeft het gebruik van het coronavaccin van het Britse farmabedrijf AstraZeneca en de University of Oxford goedgekeurd. Dankzij de goedkeuring kan het vaccinatieprogramma in het land flink uitgebreid worden.

Britten worden al ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Maar een cruciaal voordeel van het AstraZeneca-vaccin is dat het houdbaar is in normale koelkasten in plaats van vriezers, wat distributie vergemakkelijkt. Ook zou het goedkoper zijn dan andere middelen.

Voordat het vaccin in Nederland gebruikt kan worden, moet het wachten op EU-goedkeuring. Dat kan mogelijk nog enkele weken duren.