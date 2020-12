Een werknemer van een begraafplaats in het Duitse Würzburg wordt verdacht van het trekken en stelen van gouden tanden van overledenen. De man zou sinds september 2019 minstens twintig keer grafschennis hebben gepleegd, meldt de politie dinsdag.

De autoriteiten hebben in zijn appartement na een doorzoeking 30 gram goud en een ring gevonden. Ze waren de man op het spoor gekomen, nadat zijn werkgever was getipt en achterdochtig was geworden.

De man was verantwoordelijk voor het delven van graven en het herbegraven van doden. Hij zou de tanden hebben getrokken van personen die enkele jaren geleden op de hoofdbegraafplaats in de Beierse stad begraven waren.

De verdachte bekende in één geval dat hij goud had gestolen van een dode en zei dat hij het desbetreffende edelmetaal aan vrienden wilde laten zien.