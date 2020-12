De Rotterdamse politie heeft vrijdag ingegrepen toen een tienjarige jongen in een auto bleek rond te rijden. De eigenaar van de auto zat naast de jeugdige bestuurder, wiens kruin volgens een agent "maar net boven het stuur uitkwam".

De Roemeense tiener was op bezoek bij familie in de stad. De eigenaar van de auto verklaarde dat hij vond dat het ventje prima kon rijden en wel een rondje mocht maken. "Niet op een afgesloten terrein natuurlijk, maar gewoon door Rotterdam", aldus de politie Delfshaven in een bericht op Instagram.

Omdat kinderen van die leeftijd geen bekeuring kunnen krijgen, is de eigenaar van de auto beboet. Hij krijgt een bon van 280 euro omdat hij iemand liet rijden zonder rijbewijs.