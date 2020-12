Een Australisch expeditielid dat onwel raakte op Antarctica is na een ingewikkelde missie na vijf dagen gered. Drie landen waren betrokken bij de reddingsoperatie, meldt The Guardian.

De Australian Antarctic Division (AAD), die de Australische operaties op het continent overziet, noemt het een van de meest complexe en uitdagende evacuaties ooit.

Het expeditielid was bezig met een operatie op het Australische onderzoeksstation Davis in het oosten van Antarctica, toen hij of zij onwel werd. Hoewel meer details niet zijn gegeven over de gezondheidstoestand van de patiënt, benadrukt AAD dat het niet gerelateerd aan corona is.

Een team van Australiërs werd met behulp van Chinese helikopters, die toevallig in de buurt waren, naar de patiënt gebracht, op zo'n 40 kilometer in het binnenland. Dat team maakte vervolgens een geïmproviseerde landingsbaan zodat een Amerikaans vliegtuig met speciale ski's kon landen.

Een ander Amerikaans toestel pikte vervolgens een Australische dokter op en bracht die naar Davis. Daarmee was de missie nog niet afgerond, omdat de patiënt ter plekke niet kon worden behandeld.

Een Australische Airbus A319 kwam er ten slotte aan te pas om de patiënt naar Hobart te brengen op Tasmanië. Daar kon hij of zij in het ziekenhuis worden geholpen.

Australië blij met hulp van China en VS

Het AAD zegt erg blij te zijn met de multinationale reddingsoperatie. Australië heeft zelf geen vliegtuigen die met ski's zijn uitgerust en daarnaast ook lange afstanden tussen continenten kunnen afleggen.

Op Antarctica, waar het momenteel zomer is, zijn medische evacuaties logistiek altijd erg ingewikkeld. Om die reden zijn er vaak medische experts aanwezig op bases, maar hun uitrusting en apparatuur is vaak minimaal.