Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Europees Geneesmiddelenbureau keurt eerste coronavaccin goed

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech hebben ontwikkeld voorwaardelijk toegelaten. Het is het eerste coronavaccin dat in de Europese Unie gebruikt mag worden.

Het vaccin zou volgens de eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten een effectiviteit van 95 procent hebben en is in 94 procent van alle gevallen succesvol bij 65-plussers.

Pfizer vroeg begin deze maand de voorwaardelijke toelating aan. Dit zorgt ervoor dat een vaccin of geneesmiddel door het EMA goedgekeurd kan worden op basis van minder uitgebreide gegevens dan normaal.

Jupiter en Saturnus voor het eerst sinds 1623 zo dicht bij elkaar

Uitgerekend op de kortste dag van het jaar kwamen de planeten Jupiter en Saturnus samen. Sinds 1623 stonden de twee gasplaneten niet zo dicht bij elkaar aan de hemel.

BioNTech: Vaccin kan snel aan nieuwe varianten van virus worden aangepast

Het coronavaccin dat door Pfizer en BioNTech is ontwikkeld, kan naar alle waarschijnlijkheid ook voorkomen dat mensen ziek worden van een gemuteerde variant van het coronavirus. Begin januari is daar meer duidelijkheid over, zegt BioNTech-topman Ugur Sahin maandag tegen het Duitse persbureau DPA.

"We hebben het vaccin al op ongeveer twintig virusvarianten met andere mutaties getest. De immuunreactie die door ons vaccin ontstaat, heeft steeds alle vormen van het virus gedeactiveerd", aldus Sahin, tevens arts en oncoloog.

Volgens Sahin kan het coronavaccin in principe snel aan nieuwe varianten van het virus worden aangepast.

Agent reanimeert aangereden babyolifant in Thailand

Een Thaise politieagent heeft zondagavond het leven van een aangereden babyolifant gered. Een motorrijder was op een onverlichte weg in de oostelijke provincie Chanthaburi tegen de kleine olifant gereden.

Na tien minuten reanimeren stond de olifant op en werd het dier ter controle naar de dierenarts gebracht. Toen bleek dat hij geen verdere verzorging nodig had, werd de olifant met de rest van de kudde herenigd.