Een Amerikaanse rechter in de staat Michigan heeft bepaald dat een 42-jarige man recht heeft op een vergoeding van zijn ouders vanwege het vernietigen van zijn omvangrijke pornocollectie. De collectie had volgens de man een waarde van 25.000 dollar, omgerekend zo'n 20.000 euro.

Volgens de rechter hadden de ouders geen recht om de bezittingen van hun zoon te vernietigen, schrijft de BBC op basis van de Amerikaanse lokale krant The Holland Sentinel.

David Werking woonde na zijn scheiding in 2016 tien maanden noodgedwongen bij zijn ouders in het stadje Grand Haven in de staat Michigan. Toen hij in 2017 verhuisde naar de staat Indiana, beloofden zijn ouders dat ze hem zijn spullen zouden toezenden.

Werking ontdekte echter bij het uitpakken dat zijn uitgebreide en "onvervangbare" collectie pornografische tijdschriften, films en seksspeeltjes niet bij zijn spullen zat.

Zijn vader meldde hem dat hij alles had weggegooid, geschrokken door de hoeveelheid en aard van het materiaal. "Ik had je gewaarschuwd dat als ik ooit porno in mijn huis zou aantreffen, ik het zou vernietigen", schreef Paul Werking aan zijn zoon in een mail.

Het zou gaan om twaalf dozen met pornografisch materiaal en twee dozen met seksspeeltjes. De vader meldde verder in de mail dat ze nog een flinke tijd bezig zijn geweest om alles weg te werken. "Ik heb je een grote dienst verleend door alles weg te gooien", aldus Paul.

Zoon David besloot daarom in 2019 een rechtszaak tegen zijn ouders aan te spannen. De rechter oordeelt dat de ouders, zelfs als huisbazen, geen recht hadden om de collectie weg te gooien. Hoeveel ze hun zoon precies moeten vergoeden wordt in februari vastgesteld.