Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

9292 laat voortaan zien hoe druk het in trein, tram of bus is

Reisplandienst 9292 kan voortaan laten zien hoe druk het waarschijnlijk in de trein, tram of bus is, meldt het bedrijf op de eigen website. De drukteverwachting is in of uit te schakelen in de instellingen van de app.

De drukte wordt weergegeven aan de hand van drie poppetjes, die al dan niet zijn ingekleurd. Met één zwart poppetje en twee grijze poppetjes is het rustig, met twee zwarte poppetjes is het volgens 9292 "gezellig druk" en met drie zwarte poppetjes is het druk.

Lars von Trier komt met nieuwe afleveringen van eigen horrorserie Riget

De Deense regisseur Lars von Trier werkt aan vijf nieuwe afleveringen van zijn in 1994 verschenen horrorserie Riget. De opnames voor de mysterieuze ziekenhuisreeks beginnen komend jaar, meldt Deadline donderdag.

De cultklassieker Riget, die buiten Europa bekendstaat als The Kingdom, speelt zich af op de afdeling neurochirurgie van een ziekenhuis in Kopenhagen. Medewerkers worden daar geplaagd door onverklaarbare gebeurtenissen.

Australiërs bereiden zich voor op 'normale' Kerst

Australische winkelcentra en -straten stroomden donderdag vol met winkelend publiek. In het land bereiden mensen zich voor op een 'normale' Kerst. Doordat er weinig coronabesmettingen in het land worden geregistreerd, zijn de maatregelen versoepeld.

Overname van HEMA-winkels door familie achter Jumbo gaat definitief door

HEMA wordt definitief overgenomen door de eigenaren van Jumbo, de familie Van Eerd, en investeringsmaatschappij Parcom. Dat maakte de winkelketen donderdag bekend.

De overname moet in februari van komend jaar formeel zijn afgerond. Met de overname is zo'n 440 miljoen euro gemoeid. HEMA telt zo'n 540 winkels in Nederland.

Aantal werklozen daalt voor derde maand op rij

In november is het aantal werklozen voor de derde maand op rij gedaald. Vorige maand waren er 378.000 mensen werkloos, wat neerkomt op 4 procent van de beroepsbevolking. Dat percentage was een maand eerder nog 4,3 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd.