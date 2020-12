Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Klas verrast docent in videogesprek

Deze docent van het ROC Friese Poort in Drachten stond woensdag op het punt te beginnen met zijn les Nederlands. Zijn leerlingen hadden echter een verrassing in petto voor hun leerkracht Conrad Berghoef.

65 Docent geëmotioneerd na verrassing door klas in videogesprek

Detailhandel krijgt extra eenmalige compensatie voor lockdown

De detailhandel krijgt een eenmalige vergoeding voor misgelopen inkomsten als gevolg van de lockdown voor de komende vijf weken. Het gaat om de non-foodzaken die "onevenredig hard" worden geraakt, zegt premier Mark Rutte.

Bloemenwinkels mogen buiten blijven verkopen

Het is voor bloemisten toegestaan om tot aan de Kerst spullen te blijven verkopen. De winkels zelf moeten weliswaar dicht, maar de winkeliers mogen wel een kraampje neerzetten en bemannen. Overdekte verkoop is vanwege de kans op verspreiding van het coronavirus niet toegestaan. Het afhalen van producten is alleen toegestaan op bestelling.

EMA beslist ruime week eerder over toelating van Pfizer-vaccin

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA zal al op maandag 21 december beslissen over de voorwaardelijke toelating van het coronavaccin dat Pfizer heeft ontwikkeld. Het was al bekend dat de beoordeling eind deze maand zou plaatsvinden, op 29 december. Dat is nu met een ruime week vervroegd.

Zeeschuim zorgt voor strandpret in Australië

In Australië zorgt dit zeeschuim voor een hoop strandpret. Een stormwind blies het zeeschuim de kust van onder meer de stad Gold Coast op.