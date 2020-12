De Marokkaanse politie heeft op een kudde van tien dromedarissen zonder begeleider een partij van meer dan 1.000 kilo hasj aangetroffen.

De vondst op de eenbultige dieren werd gedaan in de zuidoostelijke regio Errachidia, in de woestijn in de richting van Algerije.

De nationale veiligheidsdienst DGSN liet weten dat er een aanhouding is verricht. De dienst had een dag eerder een inbeslagname gemeld van bijna 2 ton hasj in de buurt van Laayoune, dat in het door Marokko gecontroleerde deel van de Westelijke Sahara ligt.

Die partij lag "begraven in het zand" en werd ontdekt nadat een koeltruck met twee opblaasboten en vier buitenboordmotoren was tegengehouden. Vier verdachten werden opgepakt.

Marokko is een van de grootste cannabisproducenten ter wereld. De autoriteiten zeggen de lucratieve softdrug hard aan te pakken. Vorig jaar werd bijna 180 ton in beslag genomen.