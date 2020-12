Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Leeuwtjes geboren in DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort zijn twee leeuwenwelpen geboren. Het zijn twee vrouwtjes. Met de welpen en moeder Sabi gaat het volgens de dierentuin goed. "Het is haar eerste nestje, maar zij gedraagt zich als een voortreffelijke moeder", legt dierverzorger Marc Belt uit.

De jongen werden een paar weken geleden al geboren, maar zijn nu voor het eerst af en toe buiten te zien. "De leeuwtjes zijn nieuwsgierig en verkennen voorzichtig de buitenwereld."

Het dierenpark is blij dat er meerdere leeuwtjes zijn geboren: "Het opgroeien tussen broertjes en zusjes is de beste verrijking die je je kunt voorstellen. De welpen hebben aan elkaar de beste vriendjes met wie zij de hele dag kunnen spelen en van wie zij kunnen leren."

Grosjean herstelt voorspoedig van crash en heeft één hand uit verband

Het gaat de goede kant op met Romain Grosjean na zijn zware crash in de Formule 1. De coureur van Haas heeft één hand uit het verband, zo heeft hij donderdag laten weten.

"Ik weet niet of ik kan racen, maar we kunnen wel chatten", schreef de 34-jarige Grosjean op Twitter. Via een livestream, waarop hij vaak virtueel racet maar nu alleen inging op vragen van fans, was te zien dat hij één hand weer vrij kan gebruiken.

De Fransman verloor anderhalve week geleden de macht over het stuur in de beginfase van de Grand Prix van Bahrein. Zijn auto doorboorde de vangrail en hij zat lange tijd gevangen in een vlammenzee, waaruit hij wonderwel ontsnapte.

Wetenschappers denken nieuwe soort zeezoogdier gefilmd te hebben

Biologen denken dat ze voor de westkust van Mexico een nieuwe soort spitssnuitdolfijn hebben ontdekt.

"Ze kwamen dichtbij de boot boven water en daarna kwamen ze naar ons toe. Ze zwommen twee tot drie keer terug naar de boot", zegt bioloog Jay Barlow. "Het was de beste ontmoeting die ik ooit heb gehad met spitssnuitdolfijnen".

Na de ontmoeting bekeken de biologen de foto's en onderwaterbeelden en beluisterden ze de audio die ze hadden opgenomen. "We zagen iets nieuws, iets dat we niet hadden verwacht in dit gebied en dat niet overeenkomt met een bestaande soort.

De wetenschappers hopen dat ze snel DNA-onderzoek kunnen uitvoeren. Het zou de 24e soort spitssnuitdolfijn zijn.

Volkskrant en Parool uitgeroepen tot best vormgegeven kranten van Europa

is donderdag uitgeroepen tot de beste nationale krant van Europa, terwijl Het Parool is verkozen tot de beste regionale krant van Europa. De winnaars van de European Newspaper Awards zijn bepaald door een jury, bestaande uit achttien ontwerpers, journalisten en wetenschappers, die met name kijkt naar de vormgeving van een krant.

In totaal deden 164 kranten uit 25 landen mee aan de verkiezing.

Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, noemt de prijs "een bekroning" op het werk van de artdirectors, fotoredactie en vormgevers van de krant. "En een bekroning op onze vernieuwingen in journalistieke vertelvormen."

Hoofdredacteur van Het Parool Ronald Ockhuysen zegt eveneens trots te zijn op zijn redactie.