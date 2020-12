Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Voor het eerst sinds bosbranden dwergbuidelmuis gespot op Australisch eiland

Voor het eerst sinds de verwoestende natuurbranden op het Australische Kangaroo Island is er een dwergbuidelmuis aangetroffen, meldt BBC News. Ecologen vreesden dat de branden de volledige populatie dwergbuidelmuizen op het eiland hadden weggevaagd.

"Het is zo fijn om te zien dat ze er nog zijn", vertelt een vrijwilliger van organisatie Kangaroo Island Land for Wildlife aan BBC News. De dwergbuidelmuis komt voor in Australië en Nieuw-Guinea en weegt tussen de 6 en 8 gram.

Natuurbeschermers redden giraffen van eiland in Kenia

Natuurbeschermers in Kenia hebben twee rothschildgiraffen gered van een eiland in het Baringomeer. Op dit moment wordt geprobeerd nog zes andere soortgenoten te vangen. Het schiereiland waar de dieren leefden, is door zware regenval afgesneden van het vasteland.

75 Natuurbeschermers redden giraffen van eiland in Kenia

Voetbalduels in het teken van inclusiviteit en diversiteit

Bij alle clubs in het betaald voetbal die komend weekend een thuiswedstrijd spelen, krijgen onder meer de cornervlaggen eenmalig de kleuren van de regenboog. De Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie willen daarmee aandacht vragen voor inclusiviteit en diversiteit.

Verder dragen de aanvoerders van de teams een band met de tekst #OneLove, dragen de trainers, scheidsrechters en grensrechters een regenboogspeldje en zijn de plopkappen van FOX Sports dit weekend ook rood, oranje, geel, groen, blauw en paars. Telstar speelt vrijdag tegen Almere City in een speciaal ontworpen regenboogtenue.

Kabinet trekt miljarden uit voor onder meer horeca en sportclubs

Het kabinet trekt nog eens 3,7 miljard euro uit voor coronasteun voor bedrijven en werknemers om faillissementen en werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Hard getroffen sectoren krijgen extra steun, terwijl geplande versoberingen worden teruggedraaid. De steun komt boven op de bijna 34 miljard euro die het kabinet al heeft uitgetrokken voor de coronacrisis.