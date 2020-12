Voor het eerst sinds de verwoestende natuurbranden op het Australische Kangaroo Island is er een dwergbuidelmuis aangetroffen, meldt de BBC woensdag. Ecologen vreesden dat de branden de volledige populatie dwergbuidelmuizen op het eiland had weggevaagd.

"Het is zo fijn om te zien dat ze er nog zijn", vertelt een vrijwilliger van organisatie Kangaroo Island Land for Wildlife aan de BBC. De dwergbuidelmuis komt voor in Australië en Nieuw-Guinea en weegt tussen de zes en acht gram.

Op Kangaroo Island, een eiland ten zuiden van de staat Zuid-Australië, werd een groot deel van de bossen vorig jaar verwoest door branden. Veel Australische diersoorten verloren daarmee een deel van hun leefgebied. Ongeveer 93 procent van het leefgebied van de dwergbuidelmuis ging verloren.

Voor de bosbranden was de muis al een bedreigde diersoort, met maar 113 dwergbuidelmuizen op het eiland. Hoeveel er daar nu nog van over zijn is onbekend, maar de ecologen denken dat er zeker meer dan één nog op het eiland rondloopt.

60.000 koala's getroffen door branden

De natuurbranden die afgelopen zomer in Australië woedden troffen ruim 60.000 koala's. Ruim 41.000 koala's werden getroffen op Kangaroo Island.

Naast de buideldieren werden volgens het Wereld Natuur Fonds ook miljarden andere dieren getroffen: ongeveer 143 miljoen zoogdieren, 2,46 miljard reptielen, 181 miljoen vogels en zeker 51 miljoen kikkers.

Door de branden werd bijna 19 miljoen hectare in het zuiden en oosten van het land verwoest. Pas afgelopen maart werd het sein brand meester gegeven.

Het waren een van de hevigste branden die het land in de laatste decennia zag. Dat kwam vooral door droogte- en hitterecords in de afgelopen jaren. De gevolgen waren groot: 3.500 woningen werden verwoest, 34 mensen stierven in de vlammen en 445 mensen overleden door het inademen van rook.