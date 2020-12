Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Rode Kruis eert vrijwilligers met speciale medaille

Zesduizend vrijwilligers krijgen van het Rode Kruis een speciale medaille als waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis. "In het afgelopen jaar hebben zij zich vol overgave ingezet voor de bestrijding van het coronavirus én dat doen zij nog steeds", zegt de hulporganisatie. "Deze inzet is de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp in 1953."

Rotterdamse politie vervangt gestolen sinterklaascadeau's

Rotterdamse agenten hebben cadeaus in huis gehaald om het Sinterklaasfeest van een aantal kinderen in de buurt Oud-Charlois te redden. Hiertoe werd besloten nadat de pakketjes van deze kinderen waren gestolen. De cadeaus zaten in een zak voor de deur van de woning waar ze het feest vierden. Terwijl de politie naar de dader zocht, konden de kinderen alsnog van 5 december genieten.

Miljoenen euro's voor verbetering gevaarlijke verkeerspunten

Voor de periode tot en met 2021 is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 165 miljoen euro gereserveerd voor het veiliger maken van gevaarlijke kruisingen, fietspaden, wegen en rotondes. Het geld komt terecht bij bijna 190 gemeenten verspreid over het land. Ook twee waterschappen kunnen op geld rekenen.

Vakantiehuisjes en campings in Nederland draaiden beste hoogseizoen ooit

Campings en vakantiehuisjes in Nederland hebben in juli en augustus topmaanden gedraaid. Veel meer Nederlanders gingen op vakantie in eigen land. Daardoor overtrof het aantal overnachtingen in caravans, tenten en huisjes dat van het tot dan toe beste jaar: 2019. In het voorjaar lag het toerisme vrijwel volledig stil als gevolg van de coronapandemie.

'Liefdesritueel' extreem zeldzame amoerluipaarden gefilmd

In het oosten van Rusland zijn beelden gemaakt van twee extreem zeldzame amoerluipaarden. Er wordt geschat dat er slechts negentig exemplaren in het wild leven.