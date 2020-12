Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Schouten verbetert Nederlands record op 200 meter schoolslag

Tes Schouten heeft vrijdag bij de Rotterdam Qualification Meet (RQM) het elf jaar oude Nederlands record op de 200 meter schoolslag gebroken. Arno Kamminga scherpte op hetzelfde nummer de nationale toptijd bij de mannen aan en Kira Toussaint evenaarde het Nederlands record op de 50 meter rugslag.

Ouderenfonds ontvangt nu al kaarten voor kerstactie

Bij het Nationaal Ouderenfonds komen nu al veel kaarten binnen in het kader van de Grote Kerstkaartenactie. Normaal komt die kaartenstroom pas na Sinterklaas op gang. Volgens een woordvoerder komt het door de coronacrisis dat het kerstgevoel nu al leeft. Het fonds verzamelt zoals elk jaar kerstkaarten en verstuurt die naar bewoners van woonzorgcentra.

Chimpansees doen zich tegoed aan sinterklaascadeaus

De chimpansees in Dierenrijk Mierlo hebben deze week sinterklaascadeautjes gekregen. Voor de hele groep zat er fruit in de gekleurde pakjes.

Sommige blinden kunnen mogelijk weer iets zien dankzij implantaat

Sommige blinden kunnen in de toekomst mogelijk weer iets zien dankzij een soort camera die beelden doorgeeft aan hun hersenen. Daarin moet dan wel een bepaald implantaat zijn aangebracht. De ogen zijn dan niet eens nodig om toch beelden waar te nemen.

Dat verwacht het Nederlands Herseninstituut op basis van eigen onderzoek. Het idee om de visuele hersenschors te stimuleren met een implantaat is al tientallen jaren oud, maar nu lijkt er een doorbraak aanstaande doordat er veel meer elektroden aangebracht kunnen worden dan eerder het geval leek.

Afgelopen jaar 113 nesten van bedreigde schildpaddensoorten op Bonaire

In het afgelopen jaar zijn in totaal 113 nesten van drie verschillende soorten bedreigde zeeschildpadden aangetroffen op de eilanden Bonaire en Klein Bonaire. Dat is een toename van 27 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) donderdag. Het gaat om nesten van de dikkopschildpad, karetschildpad en groene zeeschildpad.