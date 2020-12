Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Youp van 't Hek vrolijk verrast door Flappie-cover van Todd Rundgren

Youp van 't Hek vindt de net verschenen cover van Flappie door de Amerikaanse singer-songwriter Todd Rundgren erg geestig. Dat laat hij woensdag desgevraagd aan NU.nl weten.

"Ik kreeg dat vanochtend toegestuurd en vond het enorm geestig. Het nummer is veertig jaar oud en hij heeft het heel letterlijk vertaald. Ik ben zelf net zo verbaasd als iedereen."

Rundgren heeft Van 't Hek niet om toestemming gevraagd en dat is volgens de cabaretier ook helemaal niet nodig. "Hij krijgt van mij ook geen Rijdende Rechter aan de deur. Ik weet ook niet hoe het allemaal precies zit, maar hij zal wel met componist Jan Kokken moeten afrekenen. Weet ik veel. Ik ben in ieder geval heel vereerd."

Chinees ruimtevaartuig verzamelt met succes stenen op de maan

Het Chinese ruimtevaartuig Chang'e 5 heeft woensdag succesvol monsters van het maanoppervlak verzameld. De raket landde dinsdag na een reis van een week op de maan. China wil met de stenen meer inzicht krijgen in de geologische evolutie van de maan.

63 Chinees ruimtevaartuig verzamelt met succes stenen op de maan

Boer, kweker en teler verkopen twee keer zo veel als voor de crisis

De verkopen aan consumenten bij de boer, teler en kweker zijn sinds maart verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dat gaat van bloemen, sla, komkommers en tomaten tot kaas, aardappelen, eieren en vlees. Bijna een op de vijf huishoudens heeft dit jaar wel eens rechtstreeks bij de producent gekocht, blijkt woensdag uit gegevens van marktonderzoeker GfK.

Voor de coronacrisis was dat nog iets meer dan een op de tien huishoudens. Het zijn vooral ouderen die de boer goed weten te vinden, die groep is met bijna 70 procent van de klandizie oververtegenwoordigd, maar de jongeren zijn bezig met een opmars.

Oostenrijk versoepelt maatregelen, skiseizoen gaat op 24 december van start

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft versoepelingen aangekondigd en een datum geprikt voor de opening van het skiseizoen in zijn land. Volgens Kurz is skiën tijdens de kerstdagen verantwoord. De pistes in Oostenrijk mogen vanaf 24 december weer open. Dit geldt overigens niet voor buitenlandse toeristen: de pistes zijn alleen geopend voor Oostenrijkse dagjesmensen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vroeg de Alpenlanden eerder om de pistes dit jaar gesloten te houden om de corona-uitbraak te remmen. Vervolgens riep ze de landen op de pistes "in ieder geval niet te vroeg te heropenen".

NUjij laat met expertlabels de kennis en expertise van gebruikers zien

Vanaf deze week vind je op reactieplatform NUjij achter sommige reacties een expertlabel. Zo'n label vertelt je wat de expertise, het beroep of de studie van een gebruiker is die een reactie achterlaat. Dit moet de betrouwbaarheid van de reacties verhogen en helpt NU.nl met het maken van nieuwe en nog betere verhalen.

Uit gebruikersonderzoeken met NUjij'ers blijkt dat het toevoegen van expertlabels zorgt voor waardevollere reacties en dat het de betrouwbaarheid van reacties vergroot. De labels helpen respondenten om een reactie beter in context te plaatsen.