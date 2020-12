Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Netflix kondigt Koreaanse versie van La casa de papel aan

Netflix kondigt dinsdag aan dat er een Koreaanse versie van de succesvolle serie La casa de papel in de maak is. De serie wordt geregisseerd door Kim Hong-sun.

Kim maakte eerder de series The Guest, Voice en Black. Het script van de Koreaanse versie, die zich op het Koreaanse Schiereiland afspeelt, wordt gebaseerd op het eerste seizoen van de Spaanse serie.

Wanneer de Koreaanse serie moet verschijnen, is nog niet duidelijk. De Spaanse versie is sinds 2017 te zien. Eerder dit jaar verscheen het vierde seizoen op Netflix.

Vierdaagse werkweek: Unilever start met experiment in Nieuw-Zeeland

Unilever begint in Nieuw-Zeeland een experiment waarbij werknemers vier in plaats van vijf dagen werken. Ze krijgen wel voor vijf dagen betaald. Het levensmiddelenconcern wil testen of dit voor een betere manier van werken zorgt, maakt het bedrijf dinsdag bekend.

In Nieuw-Zeeland werken 81 mensen voor Unilever, verspreid over verschillende vestigingen. Ze doen geen productiewerk, alleen marketing, sales en distributie. De test begint volgende week en duurt twaalf maanden.

Werknemers gaan niet meer uren per dag maken. "We willen niet dat ons personeel langere werkdagen krijgt, maar bekijken of het zorgt voor een andere manier van werken", zegt Nick Bangs, Unilever-directeur in Nieuw-Zeeland.

Eerste beelden van leeuwendrieling in Burgers' Zoo

Een leeuwin in Koninklijke Burgers' Zoo in Arnhem is afgelopen donderdag bevallen van een drieling. Het dierenpark heeft dinsdag de eerste beelden vrijgegeven.

55 De eerste beelden van de leeuwendrieling in Burgers’ Zoo

Rijksmuseum van Oudheden vindt verdwenen hoofd van farao terug

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden heeft in Chicago het hoofd dat op de granieten torso van een farao in de eigen collectie hoort gevonden. De locatie van het hoofd werd ontdekt na het openen van een in 1987 verstuurde envelop, waarvan de inhoud pas recentelijk werd gelezen.

De tot voor kort ongeopende brief zat in het archief van Egyptoloog Joris Borghouts, die twee jaar geleden is overleden.

In het nu pas gelezen epistel opperde Thomas Logan, destijds hoofdconservator van de Egyptische collectie van het Oriental Institute Museum in Chicago, dat een kop van farao Ramses VI (1144-1137 voor Christus) uit zijn collectie bij een torso in het RMO hoort.

De Jonge: Als alles meezit, gaat vaccinatie in de week van 4 januari van start

In het gunstigste scenario worden in de eerste week van januari de eerste mensen in Nederland ingeënt tegen COVID-19. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft dat dinsdag laten weten naar aanleiding van de planning van het Europees medicijnagentschap (EMA) dat het vaccin moet goedkeuren.

Vanwege de goedkeuring van het EMA houdt De Jonge nog wel een slag om de arm. De logistieke operatie is er in ieder geval op gericht om in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinatie. Het RIVM, GGD's, de huisartsen en de artsen in verpleeghuizen en instellingen werken hierin samen.

"Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis", aldus De Jonge. Het is nu eerst belangrijk dat het EMA zorgvuldig zijn werk doet, aldus de minister.