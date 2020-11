Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Duizenden jaren oud walvisskelet gevonden in Thailand

In Thailand is een zeer goed bewaard walvisskelet gevonden. Waarschijnlijk is de vondst tussen de drie- en vijfduizend jaar oud. Experts hopen dat de vondst meer inzicht geeft over biodiversiteit en zeeniveaus door de jaren heen. De botten zijn gevonden op zo'n 12 kilometer van de huidige kust van Thailand, nabij Bangkok.

Limburgers doneren elfduizend winterjassen

Inwoners van 25 Limburgse gemeenten hebben de afgelopen twee weken ruim elfduizend winterjassen gedoneerd aan dak- en thuislozen en voor volwassenen en kinderen die in armoede leven. De kledingstukken gaan onder meer naar lokale initiatieven en landelijke organisaties als het Leger des Heils.

Nederland mag al voorzichtig aan zevende plek op UEFA-coëfficiëntenlijst denken

Nederland heeft deze week opnieuw uitstekende zaken gedaan op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Dankzij de Europese resultaten van Ajax, Feyenoord, PSV en AZ is de achtste plaats steviger in handen. Er mag zelfs al voorzichtig naar de zevende plek gekeken worden.

Nederland behoort voor het eerst sinds 2014 tot de top acht van de coëfficiëntenlijst. Twee jaar geleden stond ons land vanwege mindere Europese resultaten van de clubs zelfs nog veertiende.

Oversterfte neemt af, minder extra sterfgevallen in tweede coronagolf

De tweede golf van sterfgevallen die vermoedelijk wordt veroorzaakt door het coronavirus heeft tot nu toe minder slachtoffers geëist dan de eerste. Ook neemt de oversterfte langzaam af. De afgelopen week zijn er 364 mensen meer overleden dan normaal voor deze tijd van het jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Trijntje Oosterhuis geeft een online kerstconcert

Trijntje Oosterhuis en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw gaan vanuit Het Concertgebouw in Amsterdam een online kerstconcert geven. Ze zullen nummers van hun nieuwe gezamenlijke album Wonderful Christmastime ten gehore brengen.

In de afgelopen jaren gaf de zangeres rond de feestdagen optredens op verschillende plekken in Nederland. De jubileumconcerten van dit jaar, inclusief een uitverkocht concert in Het Concertgebouw, konden vanwege de coronacrisis echter niet doorgaan. Daarom komt de zangeres met een online alternatief.