Het wereldberoemde Oostenrijkse dorpje Fucking verandert zijn naam vanaf 1 januari in Fugging. De inwoners waren het zat dat hun plaatsnaamborden steeds werden gestolen, melden Oostenrijkse media donderdag.

Fucking, een dorp met ongeveer honderd inwoners, was in het verleden vaak in het nieuws door zijn naam. Die heeft geen betekenis in het Duits, maar in het Engels is het een krachtterm.

Inwoners van het dorp drongen al jaren aan op een naamswijziging, hoewel de naam ook werd benut. Vorig jaar gebruikten activisten de naam van het dorp in de strijd voor klimaatbescherming. Ze plaatsten plakkaten boven en onder de plaatsnaamborden, zodat "ons klimaat is Fucking belangrijk" te lezen was.



De burgemeester van Fucking wil tegenover Kronen Zeitung niet reageren op de naamsverandering. "We hebben ondertussen wel genoeg mediahypes gehad."