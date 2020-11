Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Amerikaanse uil die onvrijwillig meereisde in kerstboom terug naar wildernis

De kleine zaaguil die eerder deze maand werd gered uit de kerstboom die voor het Rockefeller Center in New York is bedoeld, is weer vrijgelaten in het wild. De uil, 'Rocky genaamd', is volgens haar verzorgers "een taaie vogel". Ze moest alleen even op kracht komen na haar lange reis, doordat ze in de boom zonder eten zat.

Berlijns lab test drone die coronatests moet bezorgen

Een laboratorium in Berlijn gaat drones inzetten om coronatests sneller te kunnen ontvangen. In samenwerking met een Amerikaans techbedrijf worden testvluchten tussen het ziekenhuis en het lab gemaakt.

Koninklijke familie viert Koningsdag volgend jaar in Eindhoven

De koninklijke familie zal Koningsdag 2021 vieren in Eindhoven. Het is nog niet bekend hoe de dag er precies uit zal gaan zien. Dat zal afhankelijk zijn van de coronamaatregelen op dat moment.

De gemeente Eindhoven laat weten een programma te ontwikkelen waarin "fysieke aanwezigheid wordt gecombineerd met digitale beleving". Op deze manier kan het programma makkelijk aangepast worden als dat vanwege de coronamaatregelen nodig is.

Spin-off Penoza vanaf 27 december te zien

Goed nieuws voor fans van de succesvolle serie Penoza: een spin-off van de serie is vanaf 27 december te zien bij NPO3. De serie heet Doodstil en draait om Luther, het personage dat door Raymond Thiry wordt gespeeld.