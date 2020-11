Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Schotland eerste land ter wereld dat menstruatieproducten gratis aanbiedt

Schotland gaat als eerste land ter wereld gratis menstruatieproducten aanbieden. Een nieuwe wet voorziet erin dat tampons en maandverband op bepaalde openbare plekken vrij verkrijgbaar zijn. De maatregel is nodig omdat er vrouwen en meisjes zijn die door geldgebrek beperkt of geen toegang hebben tot deze hygiënemiddelen.

EU sluit ook contract af met producent van coronavaccin Moderna

De Europese Unie heeft een contract afgesloten met vaccinontwikkelaar Moderna. Het bedrijf zal 80 miljoen doses leveren zodra het vaccin is goedgekeurd door het Europees medicijnagentschap (EMA). Daarnaast heeft de EU de mogelijkheid om nog eens 80 miljoen doses te kopen. Van alle vaccins krijgt Nederland 3,89 procent. De EU heeft nu contracten afgesloten met in totaal zes vaccinontwikkelaars.

Gevaarlijke fase renovatie Notre-Dame voltooid

De bouwsteigers rond de wereldberoemde kathedraal Notre-Dame in Parijs, die na de verwoestende brand in 2019 eveneens door de vuurzee werden aangetast, zijn verwijderd. Het weghalen van de restanten, waarvan de helft op meer dan 40 meter hoogte, werd gezien als een van de gevaarlijkste fases van de hersteloperatie.

De steigers waren rond de nok van de Notre-Dame opgesteld om het dak te herstellen. Vuur dat bij deze renovatie werd gebruikt, leidde tot de desastreuze brand die een deel van het middeleeuwse gebouw verwoestte. Een groot deel van de tienduizenden buizen smolt en raakte verbogen door de hitte.

Nieuwe seminaaktslak ontdekt in Nederland

Malacologen hebben nabij de Eyserbeek in Zuid-Limburg een landslak ontdekt die eerder niet in Nederland voorkwam. Het dier ziet eruit als een naaktslak, maar draagt ook een klein slakkenhuis waar het bij lange na niet in past. Volgens onderzoekers gaat het om de Daudebardia rufa.

Wetenschappers hadden niet verwacht de slak aan te treffen in Nederland. "Hoe dat heeft kunnen gebeuren, blijft giswerk", schrijft Stichting ANEMOON, een organisatie die onder meer land- en zoetwaterweekdieren onderzoekt, in Nature Today. Mogelijk is het dier op een steen gekropen die gebruikt werd bij de aanleg van het talud voor de toeristische treinroute Miljoenenlijn in Limburg.