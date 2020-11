Tijdens een jachtpartij in Tsjechië heeft een hert een geweer van een jager gestolen. Het dier ontfutselde het vuurwapen met zijn gewei en wist vervolgens te vluchten.

De Tsjechische politie spreekt over een ongebruikelijk voorval, waarbij een hert de rollen omdraaide.

Het dier, bang gemaakt door een hond, rende naar een van de jagers, haalde de mouw van de jas van de man open en dook met zijn gewei onder de riem van het geweer, zei de politie dinsdag.

Het "gelukkig ongeladen" geweer, dat de jager over zijn linkerarm had geslagen, gleed over het gewei van het hert en verdween met hem, aldus de politie.

Een andere jager zag het 'gewapende' hert later op ongeveer 1 kilometer afstand, nog steeds met het geweer aan zijn gewei.

De jagers zochten verder, maar vonden het wapen niet. Uiteindelijk is het incident bij de politie gemeld. De persoon die het wapen vindt, moet contact opnemen met de autoriteiten.