Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Politie komt met rijdend lab om DNA-sporen sneller te kunnen onderzoeken

De politie ontwikkelt samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nieuwe methoden om na een misdrijf sneller DNA-sporen veilig te kunnen stellen en te kunnen analyseren. Zo wordt een rijdend forensisch laboratorium ingezet, dat meteen naar de plaats van het misdrijf gaat. Specialisten halen ter plekke een DNA-profiel uit aangetroffen sporen. Zo kan een verdachte sneller in beeld komen.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een snellere uitwisseling van informatie tussen het NFI, de politie en het Openbaar Ministerie (OM), zodat de DNA-resultaten sneller worden benut in het strafproces.

Man redt puppy uit de bek van alligator in Florida

Een Amerikaan redde in oktober zijn puppy uit de bek van een alligator. Het voorval werd toevallig vastgelegd door een camera van een natuurorganisatie. De man had voor een onderzoek van de organisatie camera's in zijn achtertuin staan. Toen de beelden in november werden bekeken, kwam de heldendaad aan het licht. De man en de puppy maken het goed.

45 Man redt puppy uit de bek van alligator in Florida

AstraZeneca-vaccin lijkt 70 procent van de mensen te beschermen

Het coronavaccin dat AstraZeneca en de University of Oxford ontwikkelen, lijkt in 70 procent van de gevallen te beschermen tegen COVID-19, meldt de farmaceut.

Opvallend aan de onderzoeksresultaten is dat het vaccin effectiever is als testpersonen eerst een halve dosis en daarna een volledige dosis krijgen. Bij deze groep lijkt het vaccin voor maar liefst 90 procent effectief. Het is nog onduidelijk waardoor deze manier van vaccineren effectiever lijkt te zijn. Dit wordt verder onderzocht.

Gezondheidsorganisatie WHO ziet het vaccin dat AstraZeneca ontwikkelt als het veelbelovendste coronavaccin. De Europese Commissie sloot eerder al een deal met het bedrijf en hoopt 300 miljoen doseringen te ontvangen als het vaccin wordt goedgekeurd.

Populatie bruinvissen in Noordzee in de laatste dertig jaar flink gegroeid

De populatie bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee is in de laatste dertig jaar flink gegroeid. In 2019 werden ruim zeven keer zo veel dieren gespot als in 1991. Toch nam het aantal bruinvissen vlak bij de kust de laatste jaren iets af, blijkt uit cijfers van het CBS, dat hiervoor samenwerkte met Wageningen Marine Research (WMR).

Bruinvissen waren tot de jaren veertig van de vorige eeuw een veelvoorkomende soort in de Noordzee. Daarna nam het aantal sterk af, maar vanaf 1991 is weer een opwaartse trend waarneembaar.

Volgens het CBS hangt de toename van het aantal bruinvissen in de Noordzee samen met de verandering van de leefomgeving van de zoogdieren. De laatste jaren is die gedeeltelijk van de noordelijke Noordzee naar het Nederlandse deel van de Noordzee verschoven.