Een ruim 150 jaar oude brief is zaterdag voor 430.000 euro geveild, laat het veilinghuis Heinrich Köhler weten. Op de enveloppe zitten de eerste postzegels van de Duitse stad Lübeck. Ze dateren van 1859. De koper is anoniem.

Het openingsbod was 80.000 euro. Het object maakte deel uit van de postzegelcollectie van Erivan Haub, de voormalige topman van supermarktbedrijf Tengelmann Group.

Uit zijn collectie werd zaterdag ook de zogeheten Baden-brief uit 1856 geveild. Die werd voor 100.000 euro ingebracht en leverde 320.000 euro op.

De Baden-brief was volgens het veilinghuis eerder in het bezit van koning Carol II van Roemenië, een gepassioneerd postzegelverzamelaar. Toen hij in 1940 een speciale trein nam om in ballingschap te gaan, nam hij zijn collectie mee.

"Zelfs toen Carol II een deel van zijn collectie moest verkopen om in zijn levensonderhoud te voorzien, bleef de brief in zijn bezit", aldus het veilinghuis. Na zijn dood ging de brief onder de hamer. Nu heeft een anonieme bieder hem gekocht.