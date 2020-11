Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

EU keurt mogelijk in de tweede helft van december twee vaccins goed

De Europese Unie keurt mogelijk in de tweede helft van december twee coronavaccins goed. Het gaat om de vaccins van Pfizer en Moderna, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Als alles zonder problemen verloopt, kan het Europees medicijnagentschap (EMA) de twee veelbelovende vaccins nog dit jaar voorwaardelijk toelaten, zei Von der Leyen na overleg met de regeringsleiders en staatshoofden van de lidstaten.

Volgens premier Mark Rutte bieden de gunstige ontwikkelingen perspectief en wordt dat overal "toegejuicht". Hij prees de toegevoegde waarde van gezamenlijk vaccins inkopen.

Pandajong Fan Xing voor het eerst naar buiten in Ouwehands Dierenpark

Pandajong Fan Xing mocht donderdag voor het eerst naar het grote binnen- en buitenverblijf van Ouwehands Dierenpark. Het pandajong verbleef de afgelopen maanden in het kraamhol achter de schermen. In de middag konden abonnementhouders de kleine reuzenpanda als een van de eersten bekijken.

167 Pandajong Fan Xing voor het eerst naar buiten in Ouwehands Dierenpark

Bioscoopketens: Kaartverkoop bioscopen terug op niveau van voor sluiting

Bij de bioscopen van Kinepolis en Vue is de kaartverkoop sinds de openstelling van donderdag teruggekeerd op het niveau van voor de sluiting twee weken geleden, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de grootste bioscoopketens van Nederland.

Onder andere bioscopen, musea, theaters en poppodia openden donderdag de deuren nadat ze van het kabinet twee weken dicht moesten in de strijd tegen het coronavirus. Voor de culturele instellingen gelden weer de regels van de gedeeltelijke lockdown, wat betekent dat bioscopen maximaal dertig bezoekers per zaal mogen ontvangen.

De bioscoopketens concluderen geen coronavrees onder de eerste bezoekers te bespeuren. In de bioscopen wordt het dragen van een mondkapje streng geadviseerd en moeten bezoekers zelf hun consumpties meenemen. Tijdens de film mogen bezoekers de maskers wel afzetten.

Alternatief nationaal aftelmoment jaarwisseling in Amsterdam

Het Museumplein in Amsterdam is dit jaar het decor van het nationale aftelmoment tijdens de jaarwisseling. Vanwege het coronavirus is het waarschijnlijk zonder publiek, maar het is wel live te volgen via een stream en op tv.

De viering is bedoeld om "samen stil te staan bij dit moeilijke jaar, maar ook bij de mooie en bijzondere momenten van samenwerking en naastenliefde in 2020", zo schrijft de gemeente Amsterdam.

Ook wordt in het programma, dat bestaat uit muziek, entertainment en dans, vooruitgekeken naar 2021. Het avondprogramma wordt afgesloten met "een alternatief voor traditioneel vuurwerk", dat nog ontwikkeld wordt.

Voorzitter Europese Commissie ziet vooruitgang in Brexit-onderhandelingen

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, meldt dat er de afgelopen dagen vooruitgang is geboekt tijdens de onderhandelingen over een Brexit-akkoord. Ze zei vrijdag tijdens een persconferentie in Brussel dat vooral op het gebied van Britse staatssteun stappen zijn gezet.

Volgens Von der Leyen is er toenadering vanuit de Britten op het gebied van de oprichting van een instantie die toezicht houdt op staatssteun die de Britten de eigen bedrijven geven. Brussel wil graag een onafhankelijke toezichthouder, maar vooralsnog is daar met het Verenigd Koninkrijk geen akkoord over bereikt. Wel zijn beide partijen nader tot elkaar gekomen op dit onderwerp.