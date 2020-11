Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Nieuw middel kan opnameduur coronapatiënten verkorten

Onderzoekers hebben een nieuw medicijn gevonden voor coronapatiënten die op de intensive care belanden. Het bestaande middel tocilizumab blijkt de opnametijd en de termijn dat mensen moeten worden beademd te verkorten. Ook heeft het invloed op het aantal sterfgevallen.

Ernstig zieke coronaptiënten die het middel toegediend krijgen, hebben nagenoeg twee keer zo veel kans op een beter ziekteverloop. Dat blijkt uit onderzoek in 260 ziekenhuizen over de hele wereld, waaraan ruim driehonderd patiënten deelnamen.

Kleine uil gered na onvrijwillige reis in kerstboom

Een kleine uil is deze week gered uit de kerstboom die bedoeld is voor het Rockefeller Center in New York. Het dier was per ongeluk en onvrijwillig meegereisd, zo ontdekten medewerkers van het transportbedrijf toen de boom na een lange reis al in de staat New York was aangekomen.

Het gaat om een zaaguil, die in de bossen van Noord-Amerika leeft. Deze uilensoort wordt doorgaans maximaal 20 centimeter groot. Het dier was meegereisd vanuit het dorpje Oneonta, 270 kilometer verderop.

Technisch trucje zet Obama en Oprah Winfrey in 'dezelfde ruimte'

Oprah Winfrey heeft Barack Obama geïnterviewd voor haar talkshow op de streamingdienst Apple TV+. De presentatrice sprak de voormalige president van de Verenigde Staten via een videoverbinding. Door een technisch trucje lijkt het echter alsof de twee recht tegenover elkaar zitten.

FIFA-voorstel: Veertien weken zwangerschapsverlof in vrouwenvoetbal

De FIFA is donderdag met een aantal voorstellen gekomen om voetbalsters beter te beschermen. Het belangrijkste punt is een zwangerschapsverlof van veertien weken.

In het voorstel krijgen zwangere speelsters een zwangerschapsverlof van veertien weken, waarbij ze minimaal twee derde van hun salaris behouden. Ook komen er richtlijnen voor clubs om speelsters na de bevalling te helpen fysiek weer op hun oude niveau te komen.

Tweede Wonder Woman-film eerder in Nederland dan in VS te zien

De tweede Wonder Woman-film draait vanaf 16 december in de Nederlandse bioscopen. Dat heeft distributeur Warner Bros donderdag gemeld. Nederland is een van de eerste landen ter wereld waar de film te zien zal zijn.

In de VS is Wonder Woman 1984, zoals de officiële titel luidt, pas vanaf Eerste Kerstdag te zien. De film komt daar tegelijkertijd uit in de bioscopen en op streamingplatform HBO Max.