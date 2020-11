Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Pfizer-vaccin is effectiever dan gedacht

Pfizer wil dat het coronavaccin dat de farmaceut ontwikkelt via een noodtraject wordt goedgekeurd in de Verenigde Staten. Uit de laatste gedeelde onderzoeksresultaten blijkt dat het vaccin een effectiviteit van 95 procent heeft en in 94 procent van alle gevallen succesvol is bij 65-plussers. Een week eerder publiceerde Pfizer de eerste onderzoeksdata van het middel. Toen werd de effectiviteit van het virus op 90 procent geschat.

Aangespoelde zeiler na 25 jaar geïdentificeerd

De politie heeft de identiteit van een overleden zeiler die in 1995 aanspoelde op een zandplaat bij Texel vastgesteld. De destijds 59-jarige man heette Hans en kwam uit het Zweedse Sundsvall, blijkt nu. Een familielid van de zeiler meldde zich nadat Zweedse media aandacht aan de zaak besteedden nadat ze een persbericht van de Nederlandse politie hadden ontvangen.

Bioscopen, theaters en musea mogen weer open

Bioscopen, theaters, musea en andere publieke locaties zoals bibliotheken, zwembaden, pretparken en dierentuinen mogen vanaf donderdag weer open. Ze waren twee weken gesloten en die coronamaatregel hoeft volgens het kabinet niet verlengd te worden. Daarnaast mogen mensen zich donderdag buiten weer voortbewegen in groepjes van vier in plaats van twee, terwijl men thuis ook weer drie gasten mag ontvangen.

Pandababy vanaf vrijdag te zien in Ouwehands Dierenpark

Bezoekers van Ouwehands Dierenpark hebben vanaf vrijdag de kans een glimp op te vangen van Fan Xing. De reuzenpanda kwam ruim een half jaar geleden ter wereld in de dierentuin, maar was tot dusver alleen te zien op camerabeelden vanuit het hok. Deze week ontdekken moeder en zoon voor het eerst samen het grotere binnen- en buitenverblijf.