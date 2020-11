Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

SpaceX lanceert eerste eigen 'operationele' astronautenvlucht

Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft maandagochtend rond 1.30 uur (Nederlandse tijd) de eerste succesvolle 'operationele' vlucht van de bemande Crew Dragon-capsule gelanceerd.

De vorige vlucht in juli werd nog gezien als een demonstratie en had maar twee astronauten aan boord. Deze vlucht, met vier astronauten, is de eerste echte door SpaceX gelanceerde 'expeditie' naar het Internationaal Ruimtestation (ISS).

Crew-1 steeg op om 1.28 uur vanaf de lanceerbasis bij Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Aan boord zijn de drie Amerikaanse astronauten Shannon Walker, Victor Glover en Mike Hopkins en de Japanse astronaut Soichi Noguchi. Dinsdag rond 5.00 uur moeten ze aanmeren bij het ISS.

Bijna 50 procent minder positieve coronatests in België

De Belgische autoriteiten melden maandag dat er in de afgelopen week gemiddeld 5.750 nieuwe positieve coronatests per dag zijn gemeld. Dat is een daling van 47 procent ten opzichte van een week eerder.

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, het Belgische equivalent van het RIVM, zegt maandag dat het aantal nieuwe positieve tests elke acht dagen halveert. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames halveert elke twintig dagen.

Kakapo wint vogelverkiezing in Nieuw-Zeeland

De kakapo is voor de tweede keer Vogel van het Jaar geworden in Nieuw-Zeeland. De met uitsterven bedreigde papegaaiensoort leverde deze ongeëvenaarde prestatie na een door fraude geteisterde stembusgang.

Kakapo's streken ook in 2008 met de eer. De jaarlijkse vogelverkiezing in Nieuw-Zeeland, die in 2005 voor het eerst werd gehouden, is mateloos populair en heeft volgens de organisatoren geleid tot meer aandacht voor de unieke natuurgebieden en diersoorten die het land rijk is.

Duurste duif ooit levert Belg 1,6 miljoen euro op

De Belgische duif New Kim is zondag voor 1,6 miljoen euro verkocht aan een anonieme koper uit China. Ze is daarmee de duurste duif ooit. Het vorige record stond op naam van de West-Vlaamse topduif Armando, waarvoor 1,2 miljoen euro was betaald.

New Kim is afkomstig van fokkers uit Berlaar in de provincie Antwerpen. "De koper van New Kim is dezelfde als die van Armando", zegt Nikolaas Gyselbrecht van veilingsite Pigeon Paradise (PIPA) tegen de Belgische zender VRT. "Hij gaat die twee wellicht koppelen."

Ook vaccin Moderna lijkt succesvol

Het coronavaccin dat Moderna ontwikkelt is volgens de eerste onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief, meldt de Amerikaanse farmaceut maandag. Volgens Moderna zijn er geen grote problemen aan het licht gekomen tijdens het testen van het vaccin.

Het is voor de tweede keer deze maand dat er veelbelovend nieuws is over een potentieel coronavaccin. Vorige week werd nog bekend dat het vaccin van Pfizer voor 90 procent effectief is.

Samantha 'Barbie' de Jong via keizersnede bevallen van zoon

Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, is maandag bevallen van zoon Djemino. De realityster laat dit maandag weten via Instagram, nadat ze de dag ervoor aankondigde een keizersnede te zullen ondergaan.

"Trotse ouders van Djemino", laat De Jong in een bijschrift naast de foto weten.

In juni werd bekend dat De Jong in verwachting was van haar derde kind, uit een relatie met haar vriend Gerrit Meerts. De 31-jarige realityster kreeg uit een eerder huwelijk met Michael van der Plas dochter Angelina (2012) en zoon Milano (2015).