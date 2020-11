Griekse bouwvakkers hebben vrijdag in Athene een eeuwenoud beeld van het hoofd van de Griekse god Hermes opgegraven bij werkzaamheden aan een riolering. Het marmeren hoofd bleek op nog geen 1,5 meter onder het trottoir van een drukke straat te liggen. Dat meldt het Griekse ministerie van Cultuur zondag.

Het beeld is volgens het ministerie goed bewaard gebleven. De werkzaamheden waren in de Aiolou Straat in het centrum van de Griekse hoofdstad.

De vondst dateert uit het einde van de vierde of het begin van de derde eeuw voor Christus. In die tijd stond het hoofd of de buste van de god Hermes op een kolom als grensmarkering bij een kruispunt. In de Griekse mythologie is Hermes, zoon van oppergod Zeus, de boodschapper van de goden en de beschermheer van reizigers en dieven.

Het ministerie gaf geen verdere details over de waarde van het gevonden beeld. De vondst is verplaatst naar een opslag voor antieken.

De Atheense burgemeester Kostas Bakoyannis plaatste zaterdag al een foto van het gevonden beeld op zijn Facebook. "Athene is uniek", schrijft Bakoyannis bij de foto.