De FBI heeft donderdag een man aangehouden die al bijna 50 jaar op de vlucht was, maakt de inlichtingendienst vrijdag (lokale tijd) bekend. De tot levenslang veroordeelde Leonard Rayne Moses ontsnapte op 1 juni 1971 tijdens de uitvaart van zijn oma in Pennsylvania.

Moses werd donderdag 'zonder enige moeilijkheden' aangehouden in Michigan, laat de FBI weten. Hij wordt teruggebracht naar Pennsylvania in afwachting van zijn zaak.

De Amerikaanse politie heeft nooit details gegeven hoe Moses precies wist te ontkomen. Hij zou tijdens zijn tientallen jaren durende vlucht onder meer een andere identiteit hebben aangenomen. Sinds 1999 woonde Moses in Michigan, waar hij onder een nieuw aangenomen identiteit werkte als rondreizende apotheker.

De politie van Michigan hield Moses in oktober aan voor een nog onbekende overtreding. Daarbij werden zijn vingerafdrukken afgenomen en ingevoerd in het systeem van de FBI, waarmee een match werd gevonden met de afgenomen vingerafdrukken tijdens zijn arrestatie in 1968.

De inmiddels 68-jarige Moses is schuldig bevonden aan de moord op een vrouw tijdens de rellen in Pittsburgh in 1968. Hij gooide samen met enkele vrienden molotovcocktails naar een huis in een wijk in de stad, dat daardoor vlam vatte. Een in het huis aanwezige vrouw raakte zwaargewond en overleed niet veel later aan haar verwondingen.