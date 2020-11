Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Bloemen voor medewerkers van coronateststraten

Enkele duizenden Nederlandse teststraatmedewerkers ontvangen een bos bloemen. Het cadeautje komt van Stichting Chryson, het collectief van de Nederlandse chrysantenkwekers en -veredelaars. De organisatie bedankt ze hiermee voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Er zijn meer dan 3.400 boeketten gebonden om te bezorgen bij coronatesters in het hele land.

Tienduizenden palmbomen geplant in Iraakse woestijn

Bij de Iraakse stad Basra is men begonnen met het planten van 80.000 palmbomen. Door decennia van oorlog en het hoge zoutgehalte van het water zijn veel bomen gesneuveld. Met het project hoopt Irak de ooit bloeiende dadelindustrie weer op te bouwen.

Culturele instellingen mogen weer open

Bioscopen, theaters en musea mogen donderdag, de dag nadat het huidige maatregelenpakket afloopt, onder voorwaarden de deuren weer openen. Dat meldde premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn persconferentie.

Kabinet geeft toestemming voor tests met fans in stadions

Ook in voetbalstadions zijn binnenkort weer mensen welkom. Het kabinet heeft voetbalbond KNVB toestemming gegeven voor een proef waarbij fans op de tribunes binnen 1,5 meter van elkaar zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de test kan starten. Bij de tests zijn maximaal 1.500 fans welkom, die vooraf worden getest op het coronavirus en worden verdeeld over diverse 'bubbels'.

Coronavaccin beschermt waarschijnlijk minstens een jaar

Volgens Marc Kaptein, medisch directeur van de Nederlandse tak van farmaceut Pfizer, zal het vaccin dat zijn bedrijf heeft ontwikkeld de drager waarschijnlijk voor minstens één jaar tegen het coronavirus beschermen. Volgens Kaptein is er "eindelijk licht aan het einde van de tunnel" en kunnen vermoedelijk begin 2021 de eerste Nederlandse bevolkingsgroepen gevaccineerd worden.

Adoptiedieren vinden sneller een nieuwe thuis

Het adopteren van huisdieren blijft sinds het uitbreken van het coronavirus onverminderd populair. Vooral honden en katten vinden tegenwoordig veel sneller nieuwe baasjes. "De asiels zijn nu behoorlijk leeg", zegt de Dierenbescherming, waar 28 dierenasiels bij zijn aangesloten. Ook via andere adoptieplatformen worden dieren sneller aan een nieuwe eigenaar gekoppeld.