Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

GGD zet landelijk tien rijdende coronatestbussen in

De GGD gaat vanaf maandag tien mobiele coronatestbussen inzetten. Die kunnen naar gebieden rijden waar plotseling meer vraag naar tests is, door bijvoorbeeld een lokale corona-uitbraak.

Het gaat om vijf omgebouwde stadsbussen en vijf omgebouwde bestelbussen. De stadsbussen dienen als volledige teststraat, de bestelbussen zijn bedoeld om extra materialen te leveren zodat bestaande teststraten kunnen opschalen.

Zeldzame neushoorn geboren in Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp is zondagavond een zwarte neushoorn geboren. Het is slechts twee keer eerder voorgekomen dat in een Nederlandse dierentuin een zwarte neushoorn ter wereld kwam. Die beide geboortes vonden ook plaats in het Rotterdamse dierenpark. Zwarte neushoorns worden ernstig met uitsterven bedreigd.

Eerste succesvolle passagierstest door bijna-vacuüm tunnel

Virgin Hyperloop heeft voor het eerst een succesvolle test met personen uitgevoerd. In de Amerikaanse staat Nevada werden passagiers met een snelheid van 172 kilometer per uur door een buis vervoerd, laat het transportbedrijf weten. Het doel is om uiteindelijk 1.000 kilometer per uur te halen.

Hyperloop-pods rijden door een bijna-vacuüm tunnel. Vanwege het ontbreken van luchtweerstand kunnen ze zeer hoge snelheden bereiken. Ontwikkelaars hopen dat de hyperloop in de toekomst korteafstandsvluchten kan vervangen, wat beter is voor het milieu.

Coronavaccin Pfizer lijkt in eerste indruk beter te gaan werken dan gedacht

Het coronavaccin dat Pfizer ontwikkelt, is volgens de eerste onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief, zo meldt de farmaceut. De onderzoeksresultaten zijn een stuk positiever dan ingeschat werd door experts. Wel wordt benadrukt dat meer gegevens nodig zijn om het vaccin uiteindelijk op de markt te kunnen brengen.

The Guardian schrijft dat de eerste mensen mogelijk eind dit jaar al het vaccin zullen krijgen. De eerste doses zijn dan bestemd voor bijvoorbeeld mensen in de zorg.

Eerste XL-testlocatie met coronasneltests geopend in Groningen

De eerste XL-testlocatie met coronasneltests is geopend in Groningen. Personen die zich op deze locatie door de GGD laten sneltesten op het coronavirus, krijgen dezelfde dag nog de uitslag te horen.

De overheid opent later deze maand meer XL-testlocaties en ook andere grote testlocaties in het land. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat mensen die een test willen laten afnemen binnen 45 minuten aan de beurt zijn en moet worden voorkomen dat het coronavirus langer de kans krijgt zich te verspreiden.