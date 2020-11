De twintigjarige Amerikaan Chris Nikic is de eerste persoon ter wereld met het syndroom van Down die de Ironman Triathlon heeft voltooid. Hij kwam zondagochtend (lokale tijd) over de finish bij Panama City Beach in Florida, meldt de organisatie op Twitter.

De Ironman Triathlon is een sportevenement dat bestaat uit 3,86 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer wielrennen en de marathonafstand van 42,195 kilometer hardlopen. Nikic is de eerste persoon met het syndroom van Down die de finish heeft gehaald.

Op de Instagram-pagina van Nikic is te lezen dat hij onderweg een keer gevallen is en dat hij daarbij zijn knie heeft opengehaald, maar dat weerhield hem er niet van om door te gaan. "Hij zegt dat hij straks meer knuffels zal krijgen", staat in het fotobijschrift.

De laatste kilometers waren live te volgen op de Facebook-pagina van Ironman. Op Twitter feliciteerde de organisatie Nikic: "Je hebt alle barrières doorstaan en zonder twijfel bewezen dat alles mogelijk is", aldus de organisatie. "We zijn meer dan geïnspireerd, en jouw prestatie is een bepalend moment in de geschiedenis van Ironman, dat niemand je meer kan afpakken", schreef de organisatie verder.

Het idee van Nikic om een Ironman Triathlon te lopen is onderdeel van zijn 1% Better Challenge, waarbij hij probeert zijn prestatie elke dag met 1 procent te verbeteren. Hij wil anderen met deze challenge inspireren, omdat volgens hem op die manier alles mogelijk is.