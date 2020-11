Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Alle onvrijwillige seks is verkrachting in aangepast voorstel van Grapperhaus

Alle vormen van onvrijwillige seks moeten bestraft worden als verkrachting. Dat staat in een aangepast wetsvoorstel van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Hij heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen straks alle vormen van onvrijwillige seks dus worden bestraft als verkrachting.

Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin een van de mensen nee zegt of "non-verbale tegenreacties" geeft, zoals "expliciet afhoudend gedrag, huilen of bevriezen", schrijft Grapperhaus.

Op dit moment moet nog sprake zijn van geweld of dwang, om iemand te kunnen veroordelen voor verkrachting.

Hoger minimumloon lijkt zeker nu steeds meer partijen hiervoor pleiten

Het kan bijna niet anders of een volgend kabinet regelt een hoger minimumloon. In bijna alle tot nu toe gepubliceerde voorlopige verkiezingsprogramma's komt dit punt naar voren. Linkse partijen pleiten hier al jaren voor. Het is vooral opvallend dat nu ook de VVD dit wil.

"Een hoger minimumloon, zodat werken ook voor de lagere inkomens meer loont", staat er in het vrijdag gepubliceerde programma voor de Tweede Kamerverkiezingen voor maart 2021 van de VVD.

Ook de andere coalitiepartijen zien dit zitten.

Nederland krijgt twintig nieuwe grote testlocaties, vier in Amsterdam

Eind november of begin december worden twintig grote testlocaties verspreid over Nederland in gebruik genomen. Er komen acht XL-teststraten en daarnaast nog twaalf L-teststraten, maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag bekend. In Amsterdam komen vier grote testlocaties.

De grote teststraten in Amsterdam worden geopend bij de RAI, in Sloterdijk en in de stadsdelen Zuidoost en Noord.

Andere grote testlocaties komen in Vijfhuizen, op Schiphol op Rotterdam The Hague Airport, in Rotterdam, in de Jaarbeurs in Utrecht, MartiniPlaza in Groningen, de Broodfabriek in Rijswijk, Eindhoven en in de omgeving van Arnhem en Nijmegen.

Ook in Twente, Zuid-Limburg, West-Brabant, IJsselland, Zeeland, Drenthe en Friesland moeten grote testlocaties komen.

Coronacrisis heeft waarschijnlijk geen langdurig effect op levensverwachting

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) denkt dat 65-jarigen in 2026 een levensverwachting van 20,82 jaar hebben. De coronacrisis heeft daar waarschijnlijk geen negatief effect op, meldt het instituut.

De levensverwachting van 65-jarigen neemt al sinds 1950 toe. Toen hadden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar te leven, in 2019 was dat al toegenomen tot 20,1 jaar. Volgens de huidige prognose leven 65-jarigen in 2026 dus 0,7 jaar langer dan nu.

Het instituut denkt dat de stijgende lijn van de levensverwachting zich snel weer zal herstellen. Door de Spaanse griep en tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden ook veel mensen, maar de levensverwachting was daarna snel terug op het oude niveau. Daarom heeft de coronacrisis waarschijnlijk geen invloed op de AOW-leeftijd.

Nederland passeert België op coëfficiëntenlijst na zeges Feyenoord en Ajax

Nederland is dankzij de Europese zeges van Ajax en Feyenoord een plek gestegen op de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Ons land is België voorbij en staat achtste.

De Belgen kenden een dramatische Europese week met een 0-3-nederlaag van Club Brugge tegen Borussia Dortmund in de Champions League en nederlagen van Standard Luik, Royal Antwerp en KAA Gent in de Europa League.

Nederland pakte wel punten. De zege van Ajax bij Midtjylland (1-2) in de Champions League en de Europa League-overwinning van Feyenoord op CSKA Moskou (3-1) zorgden voor in totaal 0,8 punten, terwijl de resultaten van PSV (4-1-verlies bij PAOK) en AZ (1-0-nederlaag tegen Real Sociedad) niets opleverden. Nederland heeft nu 34,600 punten, terwijl België op 34,300 blijft staan.