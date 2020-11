Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Politiemensen krijgen 300 euro bonus

Politiemensen krijgen een eenmalige uitkering van 300 euro, omdat de politie al langere tijd te maken heeft met een hoge werkdruk en onderbezetting, maakte minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) woensdag bekend.

"Werkdruk en onderbezetting zijn een groot punt van zorg", aldus Grapperhaus. "Tegelijkertijd leveren onze politiemensen een bovenmenselijke prestatie en staan ze er weer elke dag."

Berging ontspoorde metro Spijkenisse afgerond

De berging van de ontspoorde metro in Spijkenisse is woensdag afgerond, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het metrostel schoot enkele dagen geleden door een stootblok en belandde vervolgens op een kunstwerk.

Het overhangende deel van de metro werd dinsdagavond al geborgen. De resterende achterste wagon, die nog op de rails stond, is ontkoppeld en rond 11.30 uur omlaag gehesen.

Maastricht gunt André Rieu extra concerten op Vrijthof

André Rieu mag in 2021 in totaal twintig concerten op het Vrijthof in Maastricht geven, mits de coronamaatregelen tegen die tijd versoepeld zijn. De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met het plan om Rieu de mogelijkheid te bieden acht extra shows te verzorgen, meldt 1Limburg.

Een meerderheid van de raad gunt Rieu de kans om van 30 juni tot en met 25 juli op te treden in de Limburgse stad, om zo wat van de in het afgelopen jaar geleden schade in te kunnen halen.

Britse pubs mogen toch bier verkopen

Britse pubs hebben alsnog toestemming gekregen om alcohol to go te verkopen, mits klanten niet op het terrein blijven hangen om het bier achterover te slaan, zo meldt de BBC woensdag.

Net als in Nederland zijn de kroegen in Engeland gesloten vanwege de coronapandemie. Daarom heeft de Britste overheid besloten om de pubs toch alcohol te laten verkopen, maar dat moet dan wel thuisbezorgd of afgehaald worden. De klanten kunnen hun favoriete bier of sterke drank online of telefonisch bestellen.