Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Femke Bol en Sifan Hassan genomineerd voor titel Wereldatlete van het Jaar

Femke Bol en Sifan Hassan maken kans om uitgeroepen te worden tot Wereldatlete van het Jaar. De twee Nederlanders behoren tot de tien atletes die genomineerd zijn door de internationale atletiekbond World Athletics.

Middeleeuws zelfportret ontdekt in muur van Spaanse kathedraal

Een Britse kunsthistoricus heeft na negen eeuwen een opmerkelijke ontdekking gedaan in de wereldberoemde kathedraal van Santiago de Compostella. In een van de honderden pilaren is 13 meter boven de grond een mannenfiguur ontdekt. Het gaat vermoedelijk om een zelfportret van een van de steenhouwers die aan het gebouw werkten.

Otter niet meer op lijst 'verdwenen' diersoorten

De otter is niet langer 'verdwenen' in Nederland en ook niet meer bedreigd, dat blijkt uit de de Rode Lijst van Nederlandse zoogdieren, die dinsdag is gepubliceerd. Na diverse maatregelen om het leefgebied te verbeteren, zijn in 2002 otters uit Oost-Europa losgelaten in Noordoost-Nederland. Door verbetering van de waterkwaliteit en de aanleg van nieuwe natuur en faunatunnels bij wegen kunnen deze dieren gedijen.

Omzet detailhandel vertoont recordstijging als gevolg van de coronacrisis

De omzet van de detailhandel was in het derde kwartaal 9,2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de sterkste toename sinds het begin van de metingen in 2005. De internetverkopen stegen met 38,3 procent. Volgens het CBS zijn de hogere verkopen een gevolg van de coronacrisis.