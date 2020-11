Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Eikenprocessierups veroorzaakte dit jaar minder overlast dan in 2019

De eikenprocessierups heeft dit jaar minder overlast veroorzaakt dan in 2019. Er waren beduidend minder rupsen en de preventieve bespuiting van eikenbomen heeft gewerkt, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups maandag op Nature Today.

Bovendien heeft het in de periode dat de rupsen de meeste overlast veroorzakende brandharen loslaten niet heel hard gewaaid, zodat haren en nesten niet over grote afstanden zijn verspreid, aldus het kenniscentrum.

André Kuipers overhandigt Nederlandse vlag uit ISS aan Rijksmuseum

Astronaut André Kuipers heeft de Nederlandse vlag die hij had meegenomen naar het Internationaal Ruimtestation ISS overhandigd aan het Rijksmuseum. Dat doet hij ter ere van twintig jaar mensen aan boord van het ISS, een jubileum dat maandag wordt gevierd.

De vlag is gesigneerd door Kuipers en astronauten Don Pettit en Oleg Kononenko, met wie Kuipers in 2011 in het ISS aankwam. Ook ruimtevaarders Gennady Padalka, Sergei Revin en Joe Acaba hebben hun handtekeningen op de vlag gezet.

Meisje (3) levend onder puin vandaan gehaald na aardbeving Turkije

Een driejarig meisje is maandagochtend in de Turkse stad Izmir 65 uur na de aardbeving in de Egeïsche Zee levend onder het puin vandaan gehaald door reddingswerkers.

De grootmoeder van het meisje reageerde verheugd op de redding. "Ik ben enorm blij. Moge God de redders zegenen. Ik ben nu weer herenigd met Elif en ze zal snel haar moeder en zussen ook weer zien." De reddingsactie werd live uitgezonden.

Meer dan tachtig mensen zijn omgekomen bij de beving.

Archeologen leggen vijftienhonderd jaar oude tempel in China bloot

Archeologen hebben in het noorden van China een vijftienhonderd jaar oud heiligdom opgegraven. Keizer Beiwei Xiaowendi van de Noordelijke Weidynastie bad in deze tempel.

Nederland bestelt 9,2 miljoen coronasneltests

Nederland heeft 9,2 miljoen coronasneltests besteld bij het Amerikaanse bedrijf BD. Die tests kunnen binnen een kwartier uitsluitsel geven of iemand het coronavirus onder de leden heeft. De eerste 1,2 miljoen tests worden halverwege deze maand geleverd. De eerste teststraten waar gebruik wordt gemaakt van de sneltests gaan eind november open.