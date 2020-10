Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Voor het eerst lesbische koppels bij militaire massabruiloft in Taiwan

Voor het eerst in de Taiwanese geschiedenis zijn lhbti-koppels met elkaar getrouwd tijdens een militair massahuwelijk. Twee lesbische paren, onder wie twee officieren, gaven elkaar vrijdag het jawoord.

Militaire massahuwelijken zijn een traditie in Taiwan. Het ministerie van Defensie noemt het huwelijk van de lesbische koppels een "open en progressieve stap naar de toekomst" en gaf zijn zegen aan alle 188 paren die getrouwd zijn.

Het homohuwelijk werd vorig jaar ingevoerd in Taiwan. Het land werd hierdoor het eerste land in Azië waar het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht legaal is.

Nederlandse consument bleef vorige maand flink doorwinkelen

Goed nieuws voor winkeliers: de detailhandel heeft in de maand september ondanks de coronacrisis 7,6 procent meer omgezet dan in september vorig jaar. Zowel in food als non-food werd meer verkocht. Online lag de omzet bijna 35 procent hoger, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.



Het waren wederom doe-het-zelfzaken, keukenwinkels en zaken die meubels en vloeren verkopen die heel goede zaken deden. Maar ook winkels die spullen verkopen om te recreëren, elektronicawinkels en drogisterijen verkochten meer dan in dezelfde maand vorig jaar.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen al drie dagen stabiel

Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen stabiel gebleven, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er zijn 250 nieuwe patiënten opgenomen op de verpleegafdeling, maar het totale aantal dat in het ziekenhuis ligt is met slechts 1 gestegen ten opzichte van donderdag.

"Het kan een eerste effect zijn van de maatregelen die ruim twee weken geleden zijn ingezet. De komende dagen moeten aantonen dat deze trend doorzet", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Kabinet en Curaçao bijna akkoord over derde steunpakket

Het kabinet en de regering van Curaçao hebben bijna een akkoord bereikt over een derde pakket aan coronasteun. Dat maken staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) en de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath bekend.



De staatssecretaris noemt het "een mijlpaal" in de onderhandelingen, die al langere tijd moeizaam lopen. Hij vliegt zondag naar het eiland om daar te praten over de laatste details. Naar verwachting tekenen beide landen volgende week het definitieve akkoord.



Rhuggenaath, die eerder zeer kritisch was over het voorstel en de houding van Nederland, vindt dat er nu "een veel beter pakket op tafel ligt".