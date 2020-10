Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Vermist meisje is terecht, verdachte aangehouden

Het vijftienjarige meisje uit het Noord-Brabantse dorp Berghem voor wie woensdag een AMBER Alert werd verstuurd, is in de nacht van woensdag op donderdag aangetroffen in een woning in Den Haag. Een 31-jarige man uit Den Haag is aangehouden, meldt de politie Oost-Brabant op Twitter. Hij was te zien op de foto's die door de politie werden vrijgegeven.

Het meisje was ongedeerd. Volgens de woordvoerder van de familie is ze in de loop van de nacht opgehaald. Inmiddels is ze thuis.

"Woorden schieten tekort", aldus de woordvoerder. "De familie is enorm opgelucht dat ze haar weer in de armen hebben kunnen sluiten."

Ziekenhuisopnames al twee dagen stabiel

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is al twee dagen stabiel, maar volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is het nog te vroeg om daaruit conclusies te trekken. "Als deze ontwikkeling zich de komende dagen doorzet, is dat fantastisch."

Het aantal mensen dat positief test op het coronavirus lijkt op dit moment redelijk stabiel en ligt dagelijks rond de tienduizend. De stabilisatie van de laatste twee dagen is vooral te zien op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen. Er kwamen wel 269 nieuwe patiënten op die afdeling, maar doordat ook patiënten het ziekenhuis hebben verlaten is het aantal coronapatiënten op de verpleegafdeling gelijk aan dat van woensdag.

De laatste twee dagen geven de ziekenhuizen "wat ademruimte", zegt Kuipers. "Met deze ontwikkelingen kopen we even tijd. Het ligt overal wel vol, maar op dit moment hebben we voldoende capaciteit, al is niet alle reguliere zorg mogelijk."

ABN AMRO zet zich in tegen ongelijkheid in hockeysport

ABN AMRO gaat zich de komende jaren onder de noemer De Inhaalslag inzetten tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de hockeywereld. ABN AMRO is een van de belangrijkste sponsors van de sport.

"In 2025 moet er op de door ABN AMRO gesponsorde clubs en toernooien een meer gelijkwaardige situatie zijn op tal van terreinen: van de spelerssalarissen en het aantal vrouwelijke trainers en coaches tot de beschikbaarheid van sportieve faciliteiten voor vrouwen", aldus de bank.

"Vrouwen in het tophockey verdienen vijf tot tien keer minder dan mannen en meer dan 80 procent van het sponsorgeld gaat naar mannen. Dit terwijl twee derde van de hockeyers vrouw is. ABN AMRO wil dit veranderen door haar sponsorgeld op een bewuste manier te besteden en daar concrete voorwaarden aan te stellen."

Drukke weken voor pompoentelers

Het zijn extra drukke weken voor de pompoentelers. In de twee weken voorafgaand aan Halloween worden beduidend meer pompoenen verkocht. De Terp Pompoenen, marktleider in Nederland, levert in deze periode 200.000 kilo meer dan normaal. Dat zegt oprichter en eigenaar Jeroen Robbers tegen NU.nl.

De pompoenteelt en -handel is in Nederland relatief gezien nog steeds een jonge tak van sport. Iets meer dan twintig jaar geleden maakte de pompoen de overstap van de biologische winkel naar de grootste supermarktketen van Nederland. "Daarna volgde de rest", aldus Robbers.

Doordat de supermarkten steeds meer aan marketing doen rond Halloween, loopt de vraag in deze periode flink op.