Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Gigantisch koraalrif ontdekt in Australië

Australische wetenschappers hebben een gigantisch koraalrif ontdekt bij het Great Barrier Reef. De wetenschappers vonden het rif tijdens een twaalf maanden durende expeditie, zo is woensdag bekendgemaakt.

Ze brachten daarbij de zeebodem van het noordelijke Great Barrier Reef met 3D-beelden in kaart, waarvoor een onderwaterrobot (foto) werd gebruikt. Het ontdekte vrijstaande rif, dat de wetenschappers vergelijken met het lemmet van een mes, is meer dan 500 meter hoog. Ter vergelijking: de Eiffeltoren is 324 meter hoog.

Europa koopt voor 100 miljoen aan sneltests

De Europese Commissie koopt voor 100 miljoen euro aan zogenoemde sneltests om het coronavirus op te sporen. Ook wordt de invoer van mondkapjes en andere medische benodigdheden van buiten de Europese Unie langer vrijgesteld van btw en invoerheffingen, zegt EC-voorzitter Ursula von der Leyen.

Sneltests waren lang niet betrouwbaar genoeg, maar dat is veranderd en de verwachtingen zijn inmiddels hooggespannen. De commissie wil een eerste voorraad aankopen en ter beschikking van de EU-landen stellen, zei Von der Leyen woensdag bij de presentatie van een nieuw pakket coronamaatregelen.

Panda in Ouwehands blijkt mannetje te zijn

Fan Xing, het pandajong in Ouwehands Dierenpark, is een mannetje. Het dierenpark maakt woensdag bekend dat het geslacht onlangs is vastgesteld. Het geslacht van de bijna zes maanden oude panda was nog niet bekend doordat hij en zijn moeder Wu Wen met rust werden gelaten.

Fan Xing, een naam die verwijst naar het wereldberoemde schilderij De sterrennacht van Vincent van Gogh, verbleef tot voor kort met zijn moeder in het kraamhol. Inmiddels verkent Fan Xing ook de aangrenzende verblijven en sabbelt hij op bamboe, meldt het Ouwehands Dierenpark.

STER-inkomsten stijgen in de aanloop naar december

De reclame-inkomsten van de Stichting Ether Reclame (STER) liggen op dit moment hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In het derde kwartaal was de totale omzet uit de reclame op televisie, radio en online met 35 miljoen euro nog 5 procent lager dan vorig jaar.

De daling in het derde kwartaal komt volledig voor rekening van de maand juli, met een min van 20 procent. Adverteerders waren toen nog zeer terughoudend. Sindsdien heeft het herstel ingezet en in de maand oktober liggen de bestedingen juist 7 procent hoger.

Historische Blauwe Tram keert terug in Zuid-Holland

De iconische Blauwe Tram, die in de jaren dertig tot en met zestig van de vorige eeuw actief was tussen Haarlem, Leiden en Den Haag, gaat weer rijden. In 2024 moet een nieuwe versie van de historische tram te zien zijn.

Voor de reconstructie van de tram wordt gebruikgemaakt van de originele bouwtekeningen uit 1932. Het is de bedoeling dat de gereconstrueerde NZH-tram A619/A920 in 2024 gaat rijden en dat is precies honderd jaar na de introductie van de Blauwe Tram in Noord- en Zuid-Holland.

Disney+ krijgt Nederlandse filmtitels, Kruimeltje trapt af

Twee films over het Rotterdamse straatjochie Kruimeltje zijn vanaf 6 november te zien op het streamingplatform Disney+.

Het gaat om de megahit Kruimeltje uit 1999, met Ruud Feltkamp en Thekla Reuten in de hoofdrollen, en het vervolg Kruimeltje en de strijd om de goudmijn. Deze film draaide dit voorjaar net in de bioscopen toen de coronacrisis uitbrak en de bioscopen moesten sluiten.

Het is voor het eerst dat Disney+ lokale Nederlandse producties toevoegt aan de catalogus van Disney+. Maar het concern wil in de toekomst meer lokaal product gaan aanbieden.