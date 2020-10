Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Vogelaars overspoelen Texel na vondst zeldzame zwartkopzanger

Honderden vogelaars zijn zondag en maandag naar Texel afgereisd om een glimp op te vangen van een zeldzame Amerikaanse zwartkopzanger. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de zangvogel in Nederland is gesignaleerd.

Theaterproducenten zonder subsidie krijgen 40 miljoen euro van kabinet

Het kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit voor de culturele sector. Dat geld gaat naar niet-gesubsidieerde theaterproducenten, maken ministers Eric Wiebes (Economische Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) dinsdag bekend.

Tienduizenden buizerds vulden in oktober Nederlandse hemel door 'correctietrek'

Tienduizenden buizerds hebben tussen 14 en 17 oktober tijdens hun trek naar het zuiden Nederland aangedaan. Volgens de Vogelbescherming hebben de vogels diverse records gebroken.

Vogelspotters signaleren elk najaar weleens groepen van dertig of veertig buizerds. Maar groepen van honderd vogels of meer zijn uitzonderlijk, schrijft de organisatie dinsdag op de website Nature Today.

Onomstotelijk bewijs gevonden voor water op de maan

Wetenschappers hebben onomstotelijk bewijs gevonden voor de aanwezigheid van water op de maan, meldt NASA. Hoewel het gaat om zeer kleine hoeveelheden, spreekt de Amerikaanse ruimteorganisatie van een belangrijke ontdekking voor toekomstige (bemande) ruimtemissies.