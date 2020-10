Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Verdronken dorpen herontdekt in de Noordoostpolder

Een archeoloog van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de locatie van vier verdronken dorpen gevonden in de Noordoostpolder. Het was al bekend dat er naast Urk en Schokland nog andere bewoonde eilanden lagen in het gebied dat nu de Noordoostpolder is. Tot nu toe was het onduidelijk waar deze eilanden zich bevonden. Ook werd gedacht dat het onmogelijk zou zijn om ze terug te vinden.

Opgeviste vinvisschedel gaat naar Naturalis

Naturalis heeft een gigantische vinvisschedel toegevoegd aan de museumcollectie. Vissers vonden de schedel twee weken geleden bij IJmuiden. Een stagiaire communicatie van natuurhistorisch museum zag de vondst voorbijkomen op Facebook, waarna met succes een zoektocht werd gestart naar de locatie van de schedel. De vondst wordt binnenkort door een van de vissers naar het Leidse museum gebracht.

Opnieuw wapenstilstand in conflict om Nagorno-Karabach

Armenië en Azerbeidzjan hebben wederom ingestemd met een wapenstilstand in het conflict rondom Nagorno-Karabach. Beide regeringen en bemiddelaar Verenigde Staten maakten dit zondag bekend. De humanitaire wapenstilstand geldt sinds maandag 8.00 uur (lokale tijd). Daarnaast is afgesproken om op 29 oktober in Genève samen te komen om de vredesgesprekken te hervatten.

Nooit eerder gepubliceerde bundel van dichter Lucebert gevonden

Een nooit eerder gepubliceerde dichtbundel van Lucebert (1924-1994) is recentelijk gevonden. Uitgeverij De Bezige Bij zal de bundel, die ongeveer zeventig jaar geleden is gemaakt, alsnog uitbrengen. Lucebert werd na de oorlog een van de bekendste dichters van het land. Zijn werk stond bekend als revolutionair en maatschappelijk geëngageerd.