Een menselijk bot dat begin dit jaar op het strand van Ameland werd gevonden, is zeker 1.770 jaar oud. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), meldt de politie maandag.

Het bot werd op 29 maart gevonden door een eilandbewoner. De politie op Ameland werd ingeschakeld, omdat er direct een vermoeden was dat het om een menselijk bot ging. Dat is nu bevestigd door het NFI.

Het gaat echter niet om een bot van een vermiste persoon, zoals in eerste instantie werd gedacht, maar van iemand die leefde in de tijd van het Romeinse Rijk. Uit onderzoek van het NFI blijkt namelijk dat het gaat om een opperarmbeen van iemand die tussen het jaar 87 en 250 overleden is.

"Een wel heel opmerkelijke uitslag", aldus de politie over het onderzoek. "Het moge duidelijk zijn dat, in verband met die datering, het niet opgenomen is in de databank van vermiste personen." Het bot is inmiddels overgedragen aan een archeologisch instituut.