Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Tientallen miljoenen vissen zwommen via Haringvlietsluizen

Tientallen miljoenen trekvissen zwommen afgelopen jaar de Rijn-Maasdelta in via de Haringvlietsluizen. Rijkswaterstaat zet de sluizen onder Rotterdam sinds 2019 regelmatig op een kier, om de vismigratie te verbeteren. In een van de zeventien sluizen werden door Rijkswaterstaat netten geplaatst. In totaal werden 23 verschillende vissoorten aangetroffen. Op basis van de vangsten is berekend dat tientallen miljoenen vissen de rivierendelta in zijn gezwommen.

GGD's: Aanbod coronatests is groter dan de vraag, wachttijden nemen af

Het aanbod van de coronatests bij de GGD's is momenteel groter dan de vraag. De tijd vanaf het moment dat de afspraak wordt gemaakt tot de bekendmaking van de uitslag is daardoor sterk afgenomen, meldt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. De zogeheten doorlooptijd is nu gemiddeld 56 uur. Dat was op 4 oktober nog negentig uur.

Twee grootste strijdende partijen in Libië sluiten wapenstilstand

De regering van de Libische premier Fayez Al Sarraj en de strijdkrachten van krijgsheer Khalifa Haftar hebben in het Zwitserse Genève een wapenstilstand gesloten. De leden van de twee grootste strijdende groeperingen maakten kenbaar dat de wapenstilstand een einde moet maken aan de gewelddadigheden in Libië.

Coen Verbraak krijgt tweede Sonja Barend Award voor interview met militair

Coen Verbraak heeft de Sonja Barend Award ontvangen voor zijn interview met militair Liesbeth Beukeboom in zijn programma Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat. De 55-jarige journalist won de Sonja Barend Award al eens in 2013. Toen krijg hij de prijs voor zijn interview met voormalig ABN AMRO-topman Rijkman Groenink.