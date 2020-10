Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Ziekenhuizen schieten bonus van 1.000 euro voor

Meerdere ziekenhuizen schieten de zorgbonus van 1.000 euro netto die door de overheid aan zorgmedewerkers is beloofd, zelf voor. Het Martini Ziekenhuis in Groningen zegt niet langer te wachten totdat het ministerie van Volksgezondheid hun aanvragen heeft goedgekeurd, omdat het "nog wel een half jaar kan duren voor de toekenning rond is".

App helpt tegen vermoeidheid onder kankerpatiënten

Mensen die kanker hebben of de ziekte hebben gehad, kunnen vermoeidheid onder controle krijgen met behulp van een mobiele app. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG. De wetenschappers onderzochten de werking van de app van Untire onder achthonderd (oud-)patiënten met ernstige vermoeidheidsklachten.

De app biedt onder meer educatie om te leren omgaan met de situatie, ontspanningsoefeningen, het leren managen van energie en dagelijkse positieve tips. Ook is er een besloten online omgeving voor het uitwisselen van ervaringen. De app is ontworpen door psychologen, onderzoekers en patiënten.

Komende weken worden zeven snelteststraten opgezet

De komende weken zullen zeven grote snelteststraten worden opgezet in Nederland, zo bevestigen bronnen donderdag aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws. Bij deze teststraten krijgen geteste personen binnen vijftien minuten de uitslag. Details over het gebruik van deze snelteststraten zijn nog niet bekend. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en de GGD's brengen naar verwachting volgende week een gezamenlijk plan naar buiten.

Herman Finkers en Astrid Holleeder genomineerd voor NS Publieksprijs

Herman Finkers, Astrid Holleeder, Edwin Schoon, Roxane van Iperen, Geert Mak en Rutger Bregman maken dit jaar kans op de NS Publieksprijs. De boeken van de auteurs zijn het afgelopen jaar het bestverkocht en daarom automatisch genomineerd voor de boekenprijs.

Holleeder maakt kans met Familiegeheimen, Schoon met BASTA (autobiografie over Marco van Basten), Finkers met De cursus 'Omgaan met teleurstellingen' gaat wederom niet door, Bregman met De meeste mensen deugen, Mak met Grote verwachtingen en Van Iperen met 't Hooge Nest.